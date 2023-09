Milanović: Integracija Bosne i Hercegovine u EU jedini je način da se riješi problem migranata

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović komentirao je problem migrantske krize, zbog čega je Slovenija uvela granične kontrole prema Hrvatskoj, ali i status hrvatskih navijača koji se nalaze u grčkim zatvorima nakon ubojstva grčkog navijača u neredima, javlja Anadolu.



Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović ugostio je diplomate na tradicionalnoj "Diplomatskoj berbi“ u plešivičkom vinogorju, pri čemu je dao izjavu za medije.

"Hrvatska policija radi sve što može"

Predsjednik Milanović komentirao je mjere, odnosno policijske kontrole koje je uvela Slovenija uz granicu s Hrvatskom zbog migranata.

- Prošlo je osam godina od velikog migrantskog vala, moj stav i pristup tada svima je poznat ja bih ga ponovio. Sada se to počinje zloupotrebljavati i problem je u načinu na koji, prije svega BiH, to radi i provodi. Slovencima nemam što zamjeriti, to bi i mi napravili vjerovatno. Naša policija radi što može, više od toga ne može i ne smije. I tako je stalno kritiziraju da prekoračuje ovlasti, ja mislim da to ne rade. Čuvaju državnu granicu. A sada vidimo da nema Evrope bez granica, postoji Evropa bez graničnih kontrola pa se onda opet uvedu. Granica nije šala, hrvatska policija radi što može - rekao je predsjednik Republike Zoran Milanović.

Predsjednik smatra kako Slovenija to radi zbog vlastite, domaće javnosti te kako razumije to, ali kaže kako postoji i drugačije rješenje za problem migranata koji dolaze iz BiH, saopćeno je iz Ureda predsjednika RH.

- Reći ću vam što učiniti. Bosna i Hercegovina je problem jer ne funkcionira, a ne zato jer tamo postoji neki tajni plan da Evropu preplave s milionima migranata. Jedini način da se to riješi je da se BiH što prije integrira u EU. Bosna i Hercegovina tretira se kao kolonija, ne da im se da dišu, kritizira se jedne, pa druge. Ajde da ih probamo malo dublje inkorporirati u EU. To je Hrvatskoj važno jer je BiH na neki način "u trbuhu" Hrvatske, a nije Hrvatska. Idemo ih probati integrirati. Ako Ukrajina može biti kandidat, onda je BiH trebala već biti u EU - rekao je predsjednik Milanović i dodao kako u BiH živi puno Hrvata.

Zloupotreba evropskog uhidbenog naloga u Grčkoj za navijače

Novinari su pitali Milanovića kako gleda na uhidbene naloge iz Grčke za još deset hrvatskih navijača.

- Gledam sa stajališta ratnog prava, uzeli su ljude za taoce. Rekao sam 12. avgusta, dok još nije istekao onaj rok, da su uzeli ljude za taoce. I sada hoće još. Kada popuštaš, to imaš - odgovorio je.

Po njegovom mišljenju, cijeli sustav evropskog uhidbenog naloga počiva na povjerenju i da smo svi isti, „ali shvatiš da onda to neki zloupotrebljavaju“, navodi se u saopćenju.

- Tu nije kraj, očekujem to i dalje. Ukoliko, a toga sam se plašio, zadrže tih sto ljudi i niti jednog Grka, to je primjena ratnog prava. Ljude su uzeli za taoce. Šta se događa dalje? Idu dalje, jer vide da mogu. Da vodim Vladu bilo bi drukčije - dodao je Milanović.