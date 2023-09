Sramno: Muškarac iz Zagreba osuđen na samo dvije i po godine zatvora za silovanje vlastite pokćerke!

U martu 2022. godine, 54-godišnji muškarac iz okoline Zagreba počinio je teško krivično djelo silovanja na štetu svoje punoljetne poćerke. Prema presudi, muškarac je ušao u sobu svoje poćerke i protiv njene volje izvršio sa njom polni odnos, ili izjednačenu polnu radnju. Žrtva, koja je u vrijeme počinjenja krivičnog djela imala 20 godina, prijavila je krivično djelo mjesec dana nakon što je ono počinjeno, piše Slobodna Dalmacija.

Iako je za to krivično djelo propisana zatvorska kazna od minimalno pet do 15 godina zatvora, sud je išao ispod minimuma, i to zbog “naročito olakšanih okolnosti”. Kao "olakšane okolnosti" cijenjeno je da je optuženik učesnik rata kao pripadnik specijalne policije, nositelj je brojnih ratnih odlikovanja.

Ova presuda izazvala je zgražavanje javnosti, s obzirom na težinu počinjenog djela i posljedice koje je ostavilo na žrtvu. Mnogi se pitaju kako je moguće da je sud donio takvu odluku, posebno s obzirom na to da je žrtva bila mlada žena koja je morala proći kroz traumatično iskustvo seksualnog napada od strane osobe kojoj je trebala moći vjerovati.