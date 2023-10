Vučić: Za nama je najtežih sedam dana u zadnjih 15 godina

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić putem Instagrama je poručio da je pokrenuta sveopšta kampanja protiv Srbije.

- Za nama je sedam najtežih dana u posljednjih 15 godina, zbog događaja na Kosovu ali i sveopšte kampanje pokrenute protiv naše Srbije, kampanje laži i kampanje neistina. Kako naš narod kaže ne pada snijeg da pokrije brijeg, već da svaka zvijer pokaže trag. Mogli smo da vidimo da imamo prijatelje, oni nisu brojni, ali su hrabri. To su ljudi koji dostojanstveno štite poredak UN-a, ali i pravo malih na život i opstanak. Bili smo suočeni sa najtežim mogućim pritiscima - kazao je Vučić.

On je naveo da jedan princip važi za sve druge.

- Kada je osam policajaca pobijeno u Sjevernoj Makedoniji, to nisu počinili teroristi. To su radili na teritoriji suverene zemlje, članice UN-a, a kada jedan policajac, koji ne bi smio da bude tu gdje je bio po Briselskom sporazumu, ubijen, a što osuđujem i ne opravdavam, onda svi Srbi do 14. koljena moraju da budu istraženi, uhapšeni, ubijeni, bez ikakve odgovornosti i prava da se brane - rekao je Vučić.