Kuda i kako su utekli "rudari": Jedan taksijem u Srbiju, dvojica autobusom do BiH

Nekoliko sati nakon iznošenja pištolja i pušaka iz depoa Višeg suda u Podgorici Dejan Jovanović (31) domogao se Bijelog Polja, odakle je istog dana, 11. septembra, taksijem prešao granicu sa Srbijom, na prelazu Dobrakovo.

To su u istrazi “Tunel” utvrdili policajci i tužioci, koji su došli do dokaza da su Veljko Marković (32) i njegov stric Milan Marković (53) istog dana ušli u autobus koji saobraća do Sarajeva, ali su karte kupili do Foče, što im je bila krajnja odrednica, pišu Vijesti.me.

Njih dvojicu su na Autobuskoj stanici u Podgorici snimile nadzorne kamere, a izlazak iz države evidentirali su granični policajci na Šćepan Polju. Njihove kolege na Dobrakovu evidentirale su kada je iz države izašao Erić, a taj državljanin Srbije snimljen je i na naplatnim punktovima na auto–putu.

- U odnosu na okrivljenog Vladimira Erića (32) postoji podatak da je ušao u Crnu Goru, pri čemu u Crnoj Gori nema prijavljeno boravište, a dosadašnja raspisana potraga za njim nije dala rezultate, pa je jasno da se krije i da je nedostupan državnim organima - kazao je “Vijestima” nezvanično izvor iz istrage.