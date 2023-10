Vučić za Sky News: Radoičić mi je bio blizak saveznik, ne mogu da ga izručim Prištini

- Ne mogu da izručim Milana Radoičića Prištini, jer ne priznajemo Kosovo. Bio mi je blizak saveznik, ali ne i prijatelj - rekao je predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić u intervjuu za Sky News.

Upitan o tvrdnjama Prištine, da je navodno Beograd isplanirao dešavanja u Banjskoj i grupi Srba obezbjedio naoružanje, te o fotografijama Kosovske policije na kojima se vidi da je veća količina oružja koja je zaplijenjeno proizvedeno u Srbiji, predsjednik Srbije kaže da je uvijek lakše optužiti Beograd.

Koristili oružje proizvedeno u Srbiji

- Ko će vjerovati da je zapravo nešto drugačije, skoro niko - rekao je Vučić, prenosi Kossev.

On je ponovio da i pripadnici Kosovske policije koristi oružje proizvedeno u Srbiji, ali da im ga Srbija nije prodala.

- Oni momci koji su jurili Srbe i koji su iz Kosovske policije, nosili su AK proizveden ovdje u Kragujevcu - rekao je Vučić.

Srbijanski predsjednik je ubijeđen da je lako pronaći oružje i to ne samo na crnom tržištu.

- Ljudi će uvijek podržati ljude koji žele da odbrane, jer iz našeg ugla, iz ugla Srba, to je dio Srbije, prema našem Ustavu, to je drugačijii ugao koji morate da sagledate. Zato kažem, to nije nešto što je dozvoljeno, ali kažem da nije to toliko teško - rekao je Vučić.

"Da li me zezate ili šta"

Govoreći o Milanu Radoičiću, koga Priština tereti da je organizator grupe, Vučić je iznio nove detalje o tome kako je nabavio oružje, pozivajući se na Radoičićevu izjavu.

- Momak koji je upitan u pretkrivičnom postupku je rekao da je kupovao nešto u Srbiji, nešto u Hrvatskoj, nešto u BiH, provjerit ćemo to sada - rekao je predsjednik Srbije za Sky news.

Upitan da li mu je Radoičić blizak saveznik, Vučić je odgovorio potvrdno:

- Nema sumnje, bio je potpredsjednik Srpske liste.

Ipak, ne može da kaže da mu je bio prijatelj.

- On je optužen. Bilo je to veliko, ogromno krivično djelo - naglasio je Vučić.

Na pitanje zašto ne izruči Radoičića Prištini, Vučić odgovara sa pitanjem –”da li me zezate ili šta”.

- Pitam vas to zbog toga što znate da ne možemo da izručimo bilo koga Prištini, jer Kosovo ne priznajemo kao državu - rekao je Vučić.

Osuđuje ubistvo policajca

Ponavlja da je riječ o ozbiljnom krivičnom djelu, ali i kaže:

- Bilo je hiljade ozbiljnih krivičnih djela i iako smo članica UN-a, oni nisu nikog izručili Beogradu.

Govoreći o grupi Srba koja se u Banjskoj sukobila sa Kosovskom policijom, Vučić navodi da su “ti ljudi uglavnom protjerani sa svojih pragova”.

Upitan da li ima simpatije prema ovim ljudima, Vučić kaže da ih nema i da osuđuje ubistvo policajca, nezavisno od toga šta radi ili šta se dešava na Sjeveru Kosova. Ipak, dodaje da za razliku od Prištine koja ih naziva teroristima – on ne može tako da opiše “ljude koji su živjeli tamo i željeli da se vrate”.

Upitan o tome zašto ne normalizuje odnose sa Prištinom, Vučić je za Sky News istakao da Srbija čini sve i da je konstruktivna, te da je takva bila i na posljednjem sastanku u Briselu, prihvatajući sve prijedloge Evropske unije.