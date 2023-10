Milatović: Crna Gora je danas slobodnije društvo, zalagat ću se za dobrosusjedske odnose

Na otvaranju međunarodne konferencije „CORE Days 2023: Growing Smart and Green – Local, Regional, European” u utorak u Kotoru o situaciji u Crnoj Gori, ekonomiji, odnosima sa susjedima i ostalome govorio je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović.

Intervju s predsjednikom Crne Gore vodio je Goran Svilanović, bivši ministar vanjskih poslova Savezne Republike Jugoslavije (2000.-2004.).

Slobodnije i bogatije društvo

- Duboko vjerujem da je Crna Gora jedno slobodnije društvo, jedno bogatije društvo. Prosječna plaća je danas u Crnoj Gori 800 eura, penzija je porasla na 300, Crna Gora je danas zemlja u kojoj sva djeca imaju besplatne udžbenike, u kojoj postoje dječji dodaci i u kojoj socijalna davanja imaju neku ulogu koja postoji u mnogim demokratskim društvima. U tom smislu napravljen je i historijski iskorak u kontekstu ekonomskog unaprijeđenja situacije – rekao je Milatović.

Dodao je kako je prije promjene vlasti 2020. godine prosječna plaća bila oko 500 eura, minimalna penzija 140 eura, a svaki četvrti stanovnik Crne Gore je bio na rubu siromaštva.

- Smatram da je Crna Gora poboljšala i svoju demokratsku praksu, a neke stvari se trebaju izgovoriti na glas kako bi se razumjela veličina, mi smo prvi put demokratski smijenili vlast 2020. godine. Narod smo koji je ponosan na svoju historiju, ponosni smo na tisućljetno trajanje državnosti. Proteklih 150 godina Crnom Gorom su vladali razni režimi, od Berlinskog kongresa do pada Berlinskog zida, i prvi put se u Crnoj Gori 2020. godine dogodilo ono što se u zemljama Srednje Evrope dogodilo početkom devedesetih - kaže crnogorski predsjednik.

Slični izazovi

Svilanović je postavio pitanje i vezano za podjele unutar crnogorskog društva.

- Kada usporedim Crnu Goru sa zemljama regije, Evrope i svijeta, mnoge se zemlje suočavaju sa sličnim izazovima kakve mi imamo ovdje. Pitanje Srba ovdje je dosta slično nekim pitanjima u Španiji poput pitanja Katalonaca i ostalih, slično pitanje postoji u Britaniji sa Škotima, Ircima i Velšanima. Mnoga su društva podijeljena u raznim temama, nismo mi kao Crna Gora ništa posebni u tome smislu – poručio je Milatović.

On ipak misli kako u Crnoj Gori, bez obzira na podjele, živi narod istog svjetonazora.

- Crna Gora je mjesto u kojemu živi jedna homogena zajednica, kada se promatra svjetonazor ljudi ovoga područja, bez obzira bili Crnogorci, Srbi, Hrvati, Bošnjaci. Mislim da su u mnogim drugim državama svjetonazori veoma različiti nego što je to slučaj u Crnoj Gori. Najvažnije je da niko ne smije trpjeti bilo kakve pritiske ili marginalizacije, bez obzira na to kako se izjašnjavali. Prethodni režim, koji je vladao pedesetak godina, temeljio je svoju vladavinu na podjelama i uvijek su metode bile iste. Političkim elitama je bilo lakše da dijele društvo, nego da im povećaju prosječnu plaću, mirovinu, da reformiraju pravosuđe – naglašava predsjednik Crne Gore.

Odnosi sa Srbijom

Izjavio je kako će on, kao predsjednik države, promovirati dobrosusjedske odnose i sa Srbijom i ostalim državama.

- Želim da revitaliziram i normaliziram odnose sa Srbijom, to smo djelomično već uspjeli da uradimo. Dokaz za to je i moj posjet Beogradu. Nama je Srbija najveće turističko tržište, a prošle godine je bila i najveći strani investitor, a mi nemamo ambasadora i direktan platni promet. Umjesto da politika bude pokretač, ona je skoro pa opstruirala odnose. To nije moja politika, politika opstrukcija. Želim da se to promijeni. Ne treba zaboraviti da je priča o Evropskoj uniji počela kao regionalne integracije, to treba da bude i naš put. Ovu poruku sam prenio i na sastanku u Zagrebu – zaključio je Milatović.