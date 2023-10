Vučić prisustvovao otvaranju autoputa Ruma-Šabac: Saobraćaj od 18 sati, bez naplate do Nove godine

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić prisustvovali su otvaranju autoputa u punom profilu Ruma-Šabac dužine 24,6 kilometara.

U obilasku, Vučić je istakao da je ovo jedna od najvažnijih dionica.

- Spaja Srem, Mačvu i Podrinje, ali kada kažem Srem spaja i Bačku i Beograd. Prije 10 godina smo imali 592 kilometra autoputa, sada imamo oko 946 kilometra, a gradimo 461 km autoputeva. Gradimo fruškogorski koridor, dobro napreduje, ono što spaja Novi Sad, Irig i Rumu. Kada uradimo Šabac i Loznicu, spojili ste Novi Sad i Podrinje - istakao je Vučić.

Dodao je da kada autoput bude završen do kraja sljedeće godine, do Loznice će se stizati za sat vremena i 10, 15 minuta.

- To su velike stvari za investitore - naglašava Vučić, kog očekuje put za Kinu.

- Potpisujemo najmanje dva velika ugovora sa Kinezima, to je prije svega za radost ljudi na sjeveru Srbije. Jedno će biti "Smajli" od Bačkog brega, Sombora, Kule, Vrbasa, Srbobrana, Bečeja, Novog Bečeja, Kikinde i Crnje, a drugo bi trebalo da bude Beograd- Zrenjanin - Zrenjanin - Novi Sad.

Govoreći o pruzi Beograd - Budimpešta i o tome dokle se stiglo sa radovima, Vučić je rekao da se brže od roka radi Novi Sad - Subotica i da će Srbija značajno prije Mađarske završiti svoj dio pruge.

- Subotica je jedan od najljepših gradova u Srbiji, na Paliću je mnogo toga izgrađeno i tek će biti, a to završavamo za godinu dana, za godinu i dva mjeseca bi trebalo da se vozimo Novi Sad - Subotica, što znači Beograd - Subotica sat i 10 minuta - istakao je Vučić.

Zvanična obraćanja

- Veoma se radujemo što godinu dana pre ugovorenog roka građanima Srbije predajemo na upotrebu 24,6 kilometara od Rume do Šapca i ovaj kolosalni most na kome se nalazimo. Čini nam profesionalnu čast što doprinosimo unapređenju mreže autoputeva Srbije - rekao je vlasnik azerebejdžanske kompanije Azvirt Kamil Alijev.

- Tokom prethodnih godina uložili smo maksimalne napore da budemo pouzdan partner i opravdamo ukazano povjerenje - dodao je Alijev.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je gotovo 50 godina Šabac čekao most, a o autoputu se pričalo.

- Bezbroj puta se govorilo kako bi Beograd i Novi Sad morali da budu bliže, a niko nikada ništa preduzimao nije. Vaša i naša generacija riješila je da stvari uzme u svoje ruke, obezbijedi nove fabrike, 500.000 novih radnih mjesta i iz toga uspješno finansira izgradnju autoputeva po našoj zemlji.

Nada se da do kraja 2024. može da bude završena brza saobraćajnica do Loznice, a to će donijeti nove investitore u taj grad.

Za saobraćaj od 18 sati

- Od 18 sati bit će otvoren autoput za saobraćaj, do Nove godine cijeli ovaj dio bit će besplatan. Sama dionica Ruma-Šabac je 100 dinara, Beograd-Šabac 270, a Beograda-Ruma 170 dinara - rekao je Vučić.

Vučić je jučer istakao da je ponosan na ovaj autoput i da će sada od Beograda do Šapca moći da se stigne za 45 minuta.

- Kada budemo imali Fruškogorski koridor iz Šapca će se stizati do Novog Sada za 45 minuta, 45 minuta do Beograda, fantastično zaista. Možete misliti onda kakva je sad situacija u Irigu za život, gdje vam je 35 minuta do Beograda - rekao je predsjednik na današnjem otvaranju.

Tri strateška ugovora

Vučić je izjavio da će 17. oktobra, tokom posjete Kini, biti potpisana tri strateška dokumenta o saradnji, od kojih je jedan sporazum o slobodnoj trgovini sa Kinom.

- Tri su strateška dokumenta koja se potpisuju u prisustvu predsjednika Sija - rekao je Vučić. Istakao je da je veoma važan i od neprocjenjivog značaja za Srbiju sporazum o slobodnoj trgovini koji će potpisati sa Kinom.

- Potpisujemo i jedan strateški ugovor o zajedničkom djelovanju i akcijama u svim ovim stvarima, od ekonomije, saobraćajne infrastrukture... i još jedan treći veoma važan dokument koji se tiče kliringa juana - dodao je Vučić.



O autoputu

Ukupna dužina autoputa od Rume do Šapca sa mostom preko Save, koja se pušta u javni saobraćaj iznosi 24,6 kilometara, a obuhvata 440 metara povezanih sa Fruškogorskim koridorom, 22,08 km autoputa od Rume do Šapca, most preko Save od 1.335 metara kao i 700 metara dijela dionice 3 do petlje Drenovac.

Preostali dio trase dionice 3, brza saobraćajnica od Šapca do Loznice, dužine 53,88 km je još u izgradnji. Ukupna dužina dionice Ruma - Šabac - Loznica je 78 kilometara a cijeli projekat je podijeljen na tri dionice i to - Dionica 1 autoput Ruma - Šabac, Dionica 2 most preko rijeke Save i Dionica 3 brza saobraćajnica Šabac - Loznica.

Na cijeloj ovoj dionici predviđena je izgradnja 56 objekata od toga 54 mosta, kao i izgradnja osam raskrsnica (pet kružnih i tri denivelisane), ali i tri petlje u Rumi, Hrtkovcima i Drenovcu. Konkretno dionica autoputa od Rume do Šapca ima šest nadvožnjaka, osam mostova i dvije petlje, Ruma i Hrtkovci.

Ovaj autoput ima tri naplatne stanice i to su: naplatna stanica "Ruma" sa 11 prolaza u oba smjera, "Hrtkovci" sa pet prolaza u oba smjera i "Šabac" sa osam prolaza u oba smjera.

U izgradnju autoputa ugrađeno je 305.000 tona asfalta, 136.210 kubika betona, 2.466.000 kubika materijala u nasip, 16.074 tona armature i postavljeno 116,036 metara odbojne ograde. Trasa autoputa Ruma-Šabac zaobilazi naselja Klenak, Platičevo, Hrtkovci i Jarak, čime se ova mjesta rasterećuju od teškog teretnog saobraćaja.

Ispred Hrtkovaca je izgrađen nadvožnjak sa petljom, gdje se autoput ukršta sa državnim putem IB reda br.20. Most preko Save dužine 1.350 m, sastoji se iz glavne mostovske konstrukcije dužine 605 m, lijeve prilazne konstrukcije 310,5 m, desne prilazne konstrukcije 439,5 m, kao i produžetka mostovske konstrukcije u dužini od 1.010 m.

Ukupna dužina ovog mosta sa produžetkom iznosi 2. 365 m. Most preko Save, spojen je 25. jula 2022.. Komercijalni ugovor za izgradnju autoputa Ruma-Šabac i brze saobraćajnice Šabac-Loznica potpisan je 19. novembra 2019. sa azerbejdžanskom kompanijom Azvirt koja je radila na njegovoj izgradnji sa domaćim podizvođačima.

Potpisivanju ugovora sa kompanijom iz Azerbejdžana prisustvovao je tada i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Dionicom od Rume do Šapca, sa mostom preko Save, Mačva i Srem dobijaju novu perspektivu, a brzom saobraćajnicom od Šapca do Loznice, ovaj kraj imat će bolju vezu sa Zapadnom Srbijom i RS.

Ovaj značajan infrastrukturni projekat približava Mačvu, Loznicu i Podrinje sa Novim Sadom i Beogradom, gdje će se od Šapca do Beograda stizati za 40 minuta, a petlja Ruma spaja autoput Ruma-Šabac sa budućim Fruškogorskim koridorom, kao i sa postojećim autoputem E-70 Beograd-Šid. Izgradnjom Fruškogorskog koridora, koji će se "naslanjati" na ovaj projekat, od Rume do Novog Sada, stizat će se za 20 minuta.

Ovaj put je inače i najkraća veza između Beograda i Novog Sada sa BiH i RS preko graničnog prelaza Badovinci (Pavlovića ćuprija) i dalje prema Bijeljini ili prelaza Trbušnica kod Loznice. Brza saobraćajnica Ruma-Šabac-Loznica, u cjelini treba da se završi do kraja 2024. godine.