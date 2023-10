Rodica Slađane Paunović koja je naručila ubistvo svog muža, otkrila šta je prethodilo jezivom zločin

Rodica Slađane Paunović koja je uhapšena i osumnjičena da je naručila ubistvo supruga Dejana Paunovića otkrila je šta se dešavalo prije porodičnog zločina, piše srbijanski portal Republika.rs.

- Niko iz naše familije nije ubijao i krao, ne znam odakle joj ideja uopšte da to uradi? Ona je majka četvero djece, a da li je on otac toj djeci to je sada pitanje.. Svašta se pričalo po selu, ali niko nije mogao da povjeruje u to - kaže rodica crne udovice.

Prema njenim riječima, Slađana je "priznala Dejanu da četvrto dijete nije njegovo".

- Kada je bila trudna sa četvrtim djetetom, stalno je odlazila na kontrole sa drugim muškarcem. Čak se pričalo i da je priznala Dejanu da djevojčica nije njegovo dijete, već od komšije - tvrdi sagovornica.



Kako kaže, tada nije vjerovala u seoske priče, sve dok nije otkriveno da je upravo Slađa naručila Dejanovo ubistvo.

- Ne postoje riječi kojima bih opisala ovaj zločin. Iako mi je rod, neka bude kažnjena kako dolikuje. Dejan je nju volio, bio je fin i kulturan. Mogla je da ode od njega ako joj nešto nije odgovaralo. Četvrro djece će zbog nje ostati na ulici, bez oca i majke. Ovo je strašno, nemam riječi - kaže ona.

Udala se za Dejana da njene roditelje ne bi bilo sramota

Ističe i da je sa prvim djetetom ostala trudna u 8. razredu, te da je zbog toga Dejan morao da se oženi njome.

- Kada je ostala trudna, plašila se to da kaže ocu. Međutim, kako joj je porastao stomak bila je prinuđena da mu ispriča. Njen otac je bio baš ljut i rekao joj je da neće da mu kćerka ima kopile, ali i da taj koji joj je to napravio mora da je oženi. Njega je bilo sramota da mu kćerka rodi kopile, a šta kaže sad kad mu je kćerka ubica? Ja sada mislim da ona Dejana nikada i nije voljela, nego da se udala za njega da njene roditelje ne bi bilo sramota - tvrdi Slađanina rodica.

Napominje i da Slađana nije prevarila samo porodicu, već i cijelu državu.

- Prevarila je i državu, samo što kuću nije dobila. Koliko ja znam, oni imaju veliku kuću i živjeli su u dobrim uslovima. Sve nas je prevarila. Vjerujte da me je sramota što nosim ovo prezime. Ukaljala nam je obraz - ispričala je rodica.

Prvi rezultati nakon ekshumacije tela

U četvrtak je završena obdukcija Dejana Paunovića (33) iz Majdanpeka. Rađena je ekshumacija tijela, a prvi nalazi obdukcije pokazuju frakturu lobanje, što ukazuje na to da je Dejan mogao biti krvnički pretučen.

Tijelo Dejana je gotovo u potpunosti izgorjelo, ali ono što je odmah vidljivo jeste fraktura lobanje koja ukazuje na brutalne batine ili na povredu koja je nastala nakon što se automobil prevrnuo.

S obzirom na to da obdukcija nije rađena odmah nakon smrti, jer je Slađana tako zahtijevala, u četvrtak je urađena ekshumacija i obdukcija, nakon što je otkrivena jeziva istina.

- Nakon što su ga pretukli, stavili su ga u automobil, odvezli do uzvišice, a zatim su vozilo gurnuli i ono se prevrnulo. Nakon toga su zapalili automobil. Fraktura lobanje je nastala od brutalnih batina ili prilikom prevrtanja automobila - rekao je naš izvor.

Srećko ga ubio, pa mu došao na sahranu

Srećko M. i sedamnaestogodišnjak sumnjiče se da su 5. avgusta, po prethodnom dogovoru sa Slađanom, Dejanovom suprugom, koja je pružala informacije o kretanju svog muža, na lokalnom putu sačekali ga i napali.

Kada je on prišao svom parkiranom automobilu, kako se sumnja, prišli su mu i drvenom motkom i bejzbol palicom, koje je obezbedila Slađana udarili više puta. Muškarac je od zadobijenih povreda preminuo.

Sumnja se da su zatim Srećko M. i sedamnaestogodišnji muškarac tijelo Dejana odvezli njegovim vozilom na drugo mjesto lokalnog puta, gurnuli automobil koji se prevrnuo i zapalili ga.

I dok se vjerovalo da je Dejan stradao u nesreći, Slađana je glumila ožalošćenu udovicu, dok je njen ljubavnik Srećko bio i na sahrani čovjeka za čije ubistvo je uhapšen.

Maloljetnik je u tužilaštvu priznao zločin i on je do detalja otkrio ko je imao koju ulogu. Sa druge strane, Srećko je djelimično priznao i pokušao je da obrani Slađanu!

Crna udovica je negirala zločin, a sud je svima odredio pritvor.

Ovaj slučaj je posebno šokantan zbog toga što je žena ubijenog Dejana sve vrijeme javno pričala koliko je tužna i koliko pati zbog smrti supruga.

Ipak, u selu Klokočevac je nedugo nakon smrti Dejana počelo da se priča da je u njegovu smrt umiješana upravo Slađana, kao i njen ljubavnik.