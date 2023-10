Makron: Što se tiče Francuske, suspendovana je liberalizacija viza za Kosovo

Francuski predsjednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron) izjavio je danas u Tirani da je, što se tiče Francuske, liberalizacija viza za Kosovo suspendovana.



Makron je na zajedničkoj konferenciji za novinare s albanskim premijerom Edijem Ramom, rekao da se od kosovskih i srpskih vlasti očekuje da ponovo organizuju izbore u četiri općine na sjeveru Kosova i da formiraju Zajednicu opština sa srpskom većinom.

- Ja to kažem vrlo jasno, vjerovali smo im o pitanju viza, to pitanje je Francuska suspendovala jer se radi o poštovanju date riječi i riječ se ne drži. Očekujem da će se obje strane obavezati da će napredovati u narednim sedmicama. To je uslov mira u cijeloj regiji - kazao je Makron.

Vizna liberalizacija

Evropska unija je ranije ove godine odlučila da vizna liberalizacija za Kosovo stupi na snagu 1. januara 2024. godine.

Francuski predsjednik Makron je istakao i da se sa velikom budnošću prate tenzije koje postoje između Prištine i Beograda.

- Francuska i Njemačka su dale predlog koji je vodeći za koji mislim da je snažan i dobar i očekujemo da ga uvaže obje strane. Mislim da je to odgovornost Vučića, da najoštrije osudi čin od 24. septembra, jer doprinosi vraćanju zatišja na granici. Ono što očekujemo od kosovskih i srpskih vlasti je jednostavno, ponovna organizacija izbora u općinama u kojima su održani u neprikladnim uslovima, učešće Srba na ovim izborima i u institucijama i priznanje Zajednice opština sa srpskom većinom od kosovskih vlasti - kazao je Makron.

Premijer Albanije Rama je pozvao Kosovo da potpiše francusko-njemački plan. Rama je kazao da Kosovo ima sve svoje saveznike uz sebe, da treba da djeluje nezavisno od Srbije i da ide svojim evropskim putem. Rama je ocijenio i da je nacionalna žalost u Beogradu koja je proglašena za trojicu ubijenih srpskih napadača na Kosovku policiju u Banjskoj, antievropski skandal.

Nije poklon

Predsjednik Makron je, govoreći o procesu proširenja Evropske unije, kazao da to nije poklon koji se daje Albaniji.

- Proces proširenja koji je počeo je dobar za vas, dobar je za nas i to je geopolitički izbor i zajednička volja. U suprotnom će postojati rizik da ovi beskrajni procesi obeshrabre javno mnijenje, čak i ono najevrofilskije - kazao je Makron.

Tokom posjete predsednika Makrona Tirani, potpisano je nekoliko sporazuma o saradnji između Albanije i Francuske, kao što su mapa puta za ekonomsku saradnju, memorandum o razumijevanju za međusobnu saradnju između Savjeta ministara Republike Albanije, koju predstavlja Državna agencija za Strateško programiranje i koordinacija Francuske agencije za pomoć i razvoj (AFD), sporazum o saradnji između Ministarstva kulture Albanije i Nacionalnog centra za kino i animirane slike Republike Francuske i izjave u vezi s jačanjem policijske saradnje u balističkoj oblasti.

U Tirani je u ponedjeljak održan Samit lidera Berlinskog procesa, kome Makron nije moga da prisustvuje, pa je stigao u Albaniju tek sinoć.