Vučić iz Pekinga: Azija i Afrika su naša budućnost, uz evropski put

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz Pekinga, gdje boravi na trećem međunarodnom strateškom forumu "Pojas i put".

- Danas sam imao mnogo bilateralnih sastanaka, od predsjednika Vlade Tajlanda do predsjednika Vlade Laosa. Vjerujem da svaki od tih razgovora će značiti unapređenje naših bilateralnih odnosa - rekao je Vučić.

"Ofanzivan nastup"

- Također smo govorili o povezanosti i ono što donosi Put svile. Srećan sam što imamo Institut za vještačku inteligenciju i što prije kraja godine krećemo da radimo na BIO4 kampusu. Vjerujem da ćemo imati priliku ponovo da ugostimo predsjednika Sija, a do tada ćemo morati mnoge rezultate da ispunimo. Drago mi je što smo imali priliku da predstavimo Srbiju u dobrom svjetlu - dodao je predsednik.

Na pitanje novinara na raniji predsjednikov komentar "da će se ekonomski rast prebaciti na azijski i afrički kontinent", te ,"da li već ima viziju u kojoj oblasti saradnje je riječ sa afričkim kontinetom", Vučić odgovara:

- Mi ćemo imati vrlo ofanzivan nastup, ali tu imate pet velikih sila koje stupaju u Africi. Azija i Afrika su svakako naša budućnost i tu ćemo tražiti uz dalji nastavak evropskog puta.

Na pitanje koja je "naša sadašnjost", Vučić odgovara:

- Naša sadašnjost je da pokušamo da sačuvamo mir u gotovo nemogućim uslovima u svijetu gdje se svi spremaju za sukobe. Gledamo da pronalazimo izvore rasta za našu zemlju na različitim stranama svijeta, jedan od njh je i projekat EXPO 2027.

Namjenska industrija

Dodaje da vlada glad za proizvodima "naše namjenske industrije u svijetu".

- Da proizvedemo milion granata 155 mm dnevno, sve bismo mogli da prodamo. Ali mi nemamo te kapacitete, ljudi gledaju na to kao državno preduzeće, idu po dva mjeseca na bolovanja neki ljudi. A i dalje imamo veoma dobre proizvode - istakao je Vučić.

Vučić je podsjetio na snagu Turske, koja također jača uticaj u Africi.

- Oni imaju Turkish Airlines, lete po cijelom svijetu. A kod nas se bunili kada smo formirali Air Serbia. A kada bude stani-pani, Air Serbia leti na Ben Gurion po naše građane. To rade oni koji su se bunili protiv Beograda na vodi, a sada vode goste tamo. Kada sve imate, morate gledati kako da gurate zemlju naprijed. Azija i Afrika su svakako naša budućnost, uz naravno nastavak evropskog puta - kazao je on.

Predsjednik dodaje da "moramo sačuvati mir u nemogućim uslovima u svijetu".

- Kao da su svi poludjeli, kao da ne znaju koliko je 5+5. Kao da to nije 10, prosto svi hrle, podižu uloge do krajnjeg nivoa, odakle više nema povratka. Situacija u Gazi nas vodi u šire regionalne sukobe. Sile imaju proksije, koji ako zarate to defakto znači svjetski rat - rekao je Vučić.