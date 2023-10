Vučić: Nikada se nije dogodilo da opozicija traži sankcije protiv predsjednika

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je komentirajući pismo dijela opozicije visokom predstavniku EU Žozefu Borelju (Josep Borell) u kojem traže da se sankcije povodom incidenata u Banjskoj provedu osobno protiv njega, a ne protiv Srbije, ocijenio kao antinarodni i antidržavni pristup.



Bio sam šokiran

- Nikada se nije dogodilo da opozicija traži iz jedne zemlje sankcije protiv predsjednika, to je neodgovaran, neozbiljan, antidržavni pristup, antinarodni pristup, bio sam šokiran - naveo je.

Gostujući u jutarnjem programu "Pinka" Vučić je kazao da opozicija ne radi samo protiv njega, već i protiv svoje države.

Kako je istaknuo, za opoziciju nije odgovoran kosovski premijer Albin Kurti, već država Srbija.

- Oni time kažu da nije kriv Albin Kurti ni Priština, nego Srbija. Hoćete li ikad da vidite nekog iz Hamasa koji će da kaže da je Hamas bombardirao bolnicu u Gazi, ili nekog iz Izraela da to prizna - upitao je Vučić.

Predsjednik Srbije je navodio i ko je sve iz opozicije koliko godina stariji od njega, a predstavljaju se kao nove mlade snage, a onda je rekao da postoji nečiji plan za preuzimanje vlasti.

Izbori nisu još raspisani

Vučić je kazao da SNS ima podršku oko 44 posto, SPS oko 10, desnica oko 13 bez Vojislava Šešelja i Saše Radulovića, a proevropska opozicija 22 do 23 posto, mada on misli da će biti i manje, ali da je to, svakako uz manjinske stranke pristojna većina za SNS.

Tim izjavama je, komentiraju mediji u regiji, Vučić započeo kampanju Srpske napredne stranke za izbore koji još nisu raspisani.