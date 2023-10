Vučić uoči predstojećih razgovora u Briselu: Neće biti lako, već znam šta da očekujem

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je o detaljima predstojećih razgovora u Briselu, za Dnevnik RTS-a.

Vučić je rekao da ga sutra očekuju sastanci sa šestoricom visokih evropskih zvaničnika, na kojima će razgovarati sam oko načina formiranja Zajednice srpskih opština na Kosovu.

- Imat ćemo susret sa Šarlom Mišelom, Žozepom Boreljom, Miroslavom Lajčakom i velikom evropskom trojkom Makronom, Šolcom i Meloni - rekao je predsjednik Srbije za RTS.

Format razgovora

Dodao je da će razgovori biti vođeni u formatu jedan plus nula, odnosno da će samo on biti prisutan sastancima sa beogradske strane.

- Velika petorka je bila ovdje. Oni su donijeli svoj prijedlog oko načina formiranja Zajednice srpskih opština, mi smo dali svoje odgovore i sugestije - rekao je Vučić.

Na pitanje novinarke da li može da otkrije detalje sastanka, Vučić je rekao da ne može i dodao da Beograd ostaje spreman na razgovore i dijalog.

- Svakako smo mi spremni da razgovaramo o tome i oni kucaju na otvorena vrata, kada je Beograd u pitanju - rekao je Vučić.

On je naglasio da postoje i drugi problemi i neriješena pitanja, od carinskih pečata preko tablica, do energetike.

- Mi smo tu bili vrlo konstruktivni, veoma fer. Vidjet ćemo sutra. Ja se nadam da će to proteći u dobroj atmosferi, u atmosferi kompromisa i u atmosferi stvaranja prilika za nadu i budućnost i opstanak našeg naroda na Kosovu. Da će biti lako, nemojte da imate nikakve sumnje, neće - zaključio je Vučić.

"Život jednog djeteta važnijih od svih mostova koje smo napravili"

Predsjednik Srbije je poručio da kao "društvo moramo poseban fokus da stavimo na ljude, a prije svega žene i djecu" i istakao "da je to važnije od svih puteva, pruga i svega ostalog što gradimo".

Vučić je rekao za RTS povodom današnjeg puštanja u rad sistema "Pronađi me" da je u Srbiji izgrađeno više od 1.440 mostova, ali da je od svih njih važnije da sačuvamo život i jednog djeteta.

Kazao je da se umjesto prebacivanja krivice na druge uvijek trudi da sagleda nekada greške i zablude i vidi šta je to što prije nije urađeno ili nije vidio, kao na primjer to da svaka bolnica nema mamograf.

Vučić je istakao da je veoma važno što je pokrenut sistem "Pronađi me", jer će mnogo značiti da se sačuva i jedan dječiji život.

Naglasio je da je u Srbiji manje krivičnih djela i vršnjačkog nasilja i da je Srbija jedna od najbjezbednijih u Evropi.

ZSO neće biti tema

Predsjednik Srbije je, komentarišući saopštenje Vlade u Prištini da je premijer Albin Kurti prihvatio širi sveobuhvatan plan koji je iznijela "petorka" kada je bila u Prištini, rekao da on nije tako rekao i da su trikovi u detaljima, te da su oni to prihvatili kao bazu, osnovu.

- A predsjednik Parlamenta privremenih institucija je odmah iza njega rekao da Zajednica srpskih opština uopšte nije tema i da neće biti tema. Ne znam šta će onda da bude tema, jer oni neće da budu krivci, iako je svima jasno ko ne želi dijalog - rekao je.

Svima u Evropi je jasno ko ne želi formiranje ZSO, dodao je Vučić i kako je istakao - koristeći se slučajem u Banjskoj i svim drugim kako bi se vršilo izjednačavanje krivice i Srbiji prebacilo svašta.

- To je svojevremeno rađeno na prostoru bivše Jugoslavije devedesetih godina. A i kasnije, 1998. i 1999. godine, ali ne mislim da evropski lideri mogu da budu slijepi i glupi na sve pokušaje Kurtija da on sakrije činjenicu da nikada neće formirati ZSO - rekao je Vučić.

Na pitanje novinara da prokomentariše izjavu izaslanika SAD za dijalog Srbije Ričarda Grenela da je vrijeme da Priština da datum za izbore za predsjednike četiri opštine na sjeveru južne pokrajine i da krene sa formiranjem ZSO i ocijeni da li će to uopšte biti na dnevnom redu sutra, rekao je da su oni napravili mnogo trikova.

- I oni tu sad imaju podršku pojedinih zemalja za to, to je proces da čak i da peticiju pišu naši ljudi, mjeseci će proteći i oni će naći bezbroj dovoljnih razloga da takve inicijative odbiju. Ne vjerujem u to iako je to bila promptna - kako bi Petar Stano rekao, i najvažnija reakcija od Kišinjeva, od strane Šolca, Makrona kada su razgovarali sa mnom i gospođom Osmani tamo - rekao je Vučić.

Svakako, dodao je, "pred nama nisu laki dani".

- Ali želim da umirim građane i da im kažem da imaju odgovorno i pošteno i snažno rukovodstvo koje se bori za interese svoje zemlje, a ne drugih zemalja. Za svoju zemlju i interese svog naroda. Donosit ćemo najbolje odluke u interesu našeg naroda - poručio je Vučić.

Na pitanje koliko je nastavak pregovora u Briselu otežan za Srbiju nakon incidenta u Banjskoj, Vučić je rekao "da je za nas situacija svakako drastično otežana".

- Svakako, otežana je samim događajem i namjerno i jedva su to dočekali kao dar sa neba Albanci i neki u, što mi eufemistički nazivamo međunarodnoj zajednici, ali i domaći faktori koji svakoga dana traže odgovornost Beograda i Srbije kako bi dobili izbore - rekao je Vučić.

I da nije bilo Banjske, naglasio je predsjednik Srbije, našli bi nešto drugo.

Sljedeće sedmice raspisivanje izbora

Sljedeće sedmice ću raspisati parlamentarne izbore za 17. decembar, prije toga predsjednik Narodne skupštine raspisat će izbore u oko 60 opština, a istog dana ići će se i na pokrajinske izbore, rekao je Vučić.

- Vidim da su svi u niskom startu, krenule su rasprave među političarima - istakao je Vučić.

Veće penzije i 20.000 dinara jednokratne isplate

- Za nekoliko dana penzioneri primaju povišicu od 5,5 posto, zatim 20.000 dinara jednokratnu isplatu, od 1. januara 14,8 posto povećanje, a korisnicima socijalne pomoći gledat ćemo da prije kraja godine uplatimo jednokratnu pomoć, u javnom sektoru će ići značajno povećanje plata.

Korisnicima socijalne pomoći naći ćemo način da uplatimo veću pomoć. Pomoći ćemo onima koji lošije žive. Minimalac raste na preko 47.000 dinara. Plate u javnom sektoru će ići značajno povećanje koje će biti dvocifreno - zaključio je Vučić.