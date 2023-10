Tri najveće zemlje EU zatražile od Vučića da de facto prizna nezavisnost Kosova

Na marginama dvodnevnog samita Evropske unije odvijali su se višesatni razgovori s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerom Kosova Albinom Kurtijem.

Rezultat toga je da su čelnici tri najveće EU države članice izašli s porukom Srbiji da de facto prizna nezavisnot Kosova, a da Kosovo ispuni obavezu o formiranju Asocijacije općina s većinskim srpskim stanovništvom.

Francuska, Njemačka i Italija

U zajedničkom saopćenju kojeg su nakon samita EU poslali Predsjednik Francuske Emanuel Makron (Emmanuel Macron), kancelar Njemačke Olaf Šolc (Scholz) i premijerka Italije Đorđa Meloni (Georgia Meloni), uz predsjednika Evropskog vijeća Šarla Mišela (Charles Michel) i visokog predstavnika za vanjsku politiku i sigurnost Žozefa Borelja (Josep Borell), navodi se da se prima na znanje spremnost strana za usvajanje evropskog prijedloga o Asocijaciji općina sa srpskom većinom na Kosovu i njihovu spremnost za implementaciju, a od Srbije se traži de facto priznanje Kosova.

- Kako bi postigli brzi napredak u implementaciji, pozivamo Kosovo da započne postupak osnivanja Asocijacije općina sa srpskom većinom na Kosovu kako je opisano u draftu statuta, a od Srbije se traži da provede de facto priznanje. Formalnosti, uključujući usvajanje, ne bi trebale biti prepreka napretku po ovim pitanjima - napisali su u zajedničkoj izjavi ovi lideri tri najvećih EU članica i predstavnici EU.



Ova poruka došla je nakon što su u četvrtak propali pokušaji postizanja dogovora između Kosova i Srbije o normalizaciji odnosa. Premijer Kosova Albin Kurti je nakon sastanka s EU liderima izrazio spremnost za prihvatanje svih sporazuma, uključujući i prijedlog statuta za osnivanje Asocijacije općina sa srpskom većinom. To je bio veliki napredak jer je Kurti do sada odbijao prihvatiti osnivanje Asocijacije. Ali kosovski premijer zatražio je da i on i Vučić potpišu sve te sporazume uz naglasak da "samo potpisivanje znači prihvatanje, a potpisano prihvatanje jamči implementaciju". No Vučić je odbio potpisati i rekao da on neće prihvatiti ni de facto ni de jure nezavisnost Kosova, niti članstvo u UN-u, niti tačke sporazuma koje govore o teritorijalnom integritetu Kosova. Ta izjava je jasno kršenje obaveza iz sporazuma koje je, prema stavu EU, Srbija ranije prihvatila.



Snosit će posljedice

EU je odnose Kosova i Srbije imala i kao tačku rasprave na sastanku Evropskog vijeća. U zaključcima s tog sastanka pozvani su i Kosovo i Srbija da "bez kašnjenja i bez preduvjeta ispune sve dosadašnje sporazume". Upozorili su da će nedostatak napretka u implementaciji imati posljedice i po jednu i po drugu stranu.

Od EU lidera predsjednik Srbije Aleksandar Vučić dobio je jasnu poruku da mora osuditi napad na Kosovsku policiju na sjeveru Kosova od 24. septembra 2023. godine, koju je visoki predstavnik EU Žozef Borelj nazvao terorističkim napadom.