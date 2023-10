Vučić: Za kažnjavanje Srbije su uvijek bili Hrvatska i dio skandinavskih zemalja

U emisiji "Ćirilica" na TV Happy večeras je gost bio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da je situacija u prethodnom periodu bila veoma komplikovana za našu zemlju, ali da smo se borili i sačuvali Srbiju. Vučić je rekao da možda glupo zvuči kada se kaže da su uloženi nadčovječanski napori, jer tako nešto ne postoji, ali da može da kaže da smo se izborili.

- Čovjek preduzima radnje i ulaže napore onoliko koliko može. Ali da, situacija je bila veoma komplikovana i teška i borili smo se i radili svoj posao. Mislim da smo sačuvali Srbiju uprkos činjenici da se ni danas ne osjećate dobro, i ne možete da se osjećate dobro sve dok traje teror nad našim narodom na Kosovu - kazao je Vučić na TV Happy.

Dodao je da ćemo videti kako će to izgledati u budućnosti i da je zato važan sutrašnji sastanak sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen koja dolazi u Beograd.

Stižu mamografi u Negotin, Babušnicu i Pirot

Novi mamografi trebalo bi da stignu za Negotin, Babušnicu i Pirot, u periodu od 26. do 29. novembra. Vučić je rekao da će mamograf tada stići i za još jedno mesto, kao i da je cilj da ga ima ne samo svaki grad, već i manja mjesta.

- Jedva čekam da vidim mamografe u Babušnici i Vladičinom Hanu. Hoću u malim mjestima da vidim mamograf. Da žene iz Surdulice ne moraju da idu u Vranje zbog mamografa, niti iz Babušnice u Pirot, već da imaju to u svom mjestu.

Istakao je da su to stvari koje smo negdje previđali do sada i da je sretan što sada ima malo bolji uvid po tom pitanju - koliko nedostaju mamografi i gdje su sve potrebni.

Vučić je rekao da građani, kada vide rezultate u brojkama koje se odnose na visinu deviznih rezervi, rezervi zlata, plaća, penzija, koliko je izgrađeno pruga, puteva, bolnica, mogu da vide da tu nema laži kada se govori koliko je aktuelna vlast učinila u poređenju sa prethodnom.

Kada se stvari tako čisto postave tu nema laži, naveo je predsjednik Srbije gostujući na TV Hepi, kada je rekao i da je prethodna vlast imala veće cifre samo u negativnom kontekstu i to u slučaju nezaposlenosti i stope javnog duga.



- Ima jedna stvar u kojoj su šampioni - 25,9 je bio nivo nezaposlenosti, u tome su šampioni a mi smo na 9,2 - precizirao je Vučić i podsjetio da je stopa javnog duga, kada je postao predsjednik vlade, bila 79 posto prema BDP a da je danas 51,4.

To je još jedan broj u kojem su bili uspješniji, rekao je Vučić.

- Bolnica, domova zdravlja, zdravstvenih objekata izgrađeno je 147 za vrijeme našeg mandata a u vrijeme njihovog - nula. Uradili smo 108 kilometara brze pruge, oni - nula. Rekonstruisali smo 807 kilometara pruge, oni 31.5. Pogledajte samo te razlike. Imamo 445 kilometara završenih autoputeva, oni 36,5 plus 6,1, što je 42,6 kilometara - precizirao je Vučić.

- Naslijedili smo devizne rezerve od 10,9 milijardi, danas imamo 24,8 milijardi, dva i po puta više, u eurima, zlatne rezerve, 15 tona zlata, a danas imao 39 tona - kazao je Vučić.



Predsjednik Srbije je podsjetio da je prosječna plaća, tada bila 329 eura, a da će sada u decembru biti 820 evra.

Predsjednik Srbije je uračunao i inflaciju i rekao da zato to nije tri puta više, već oko 2.1 puta.

- 2,1 do 2,2 puta se bolje živi nego što se živjelo - rekao je Vučić i naveo daje prosječna penzija tada bila 202 eura, a da će sada sa ovim povećanjem biti 309 eura.

Podsjetio je da su penzije u prethodne dvije godine porasle preko 56 posto.

- Minimalac je bio 15.000 dinara, a sada 47.000 dinara - rekao je on i precizirao da je to nekada bilo 150 eura, a sada 403.

Vučić je rekao da oni odluke ne donose na političkim odlukama, već na teškim i ozbiljnim reformama, ekonomskim promenama koje su od suštinskog značaja.

Dodao je da se uvijek pitao kako su, recimo, socijalisti i demokrate donijeli odluku u 2008. da povećaju penzije.

- Pa to je neozbiljna država. To tako jednostavno ne ide, to ne može. Nije država ćup iz kojeg vadite šta stignete - rekao je Vučić.

- Kada ljudi vide ove rezultate, kada se stvari ovako čisto postave, a čisto se postave, tu nema prevare, tu nema laži, brojevi ne mogu da lažu - dodao je predsjednik Srbije.

Vučić je porodici i prijateljima Ištvana Pastora izjavio saučešće.

- Ogroman gubitak za Srbiju. Posjetio sam ga u bolnici u Subotici. Bio je vedar. Rekao mi je: 'Nemoj 24. izbore, to nam je Badnji dan'. Ali kada sam prije neki dan vidio Viktora (Orbana), rekao mi je da nije dobro. Srbija će mu podići spomenik zbog svega što je uradio i za Srbiju i za Mađare i za snaženje naših odnosa.

Niko tako ostrašćeno ne traži kažnjavanje Srbije kao Hrvatska

- Za kažnjavanje Srbije od strane međunarodne zajednice uvijek su bili Hrvatska, dio skandinavskih zemalja, dio baltičkih zemalja, ponekad i Bugarska, kao i dio samih Srba. Ali nikada se niko nije tako ostrašćeno zalagao za kažnjavanje Srbije kao Hrvatska. Kako je moguće da neko iz Srbije traži kažnjavanje Srbije, kao da nije dovoljno kažnjena. Stalno postoji ta priča. Još od NATO bombardovanja... Taj autošovinizam je teška bolest kod nas Srba. Čak i ovdje bilo ljudi koji su bili za bombardovanje Srbije. To je još od devedesetih godina prošlog vijeka. Tu je primjer Jevreja i Palestinaca, koji su se novim ratom svi ujedinili, bez obzira na međusobne razlike.

- Kada Izrael kaže, Hamas nas je napao, ubili su nam toliko stotine ljudi. Svi Jevreji su ujedinjeni, 99 posto njih. Ulaze istog dana u vladu i oni nemaju više problem da rade na dnevnom nivou sa Netanjahuom. Kada su Palestinci napadnuti, ujedinili su se ne samo Palestinci, već svi Arapi. Samo kod nas u Srbiji postoji patološka želja, pošto bi ljudi želeli da naša zemlja bude mnogo manja, ne po svojem obimu, po svojoj teritoriji, po broju stanovnika, ne, već, da suštinski bude još manje značajna, ne bi li služila nekom drugom - rekao je Vučić.

Kako je rekao to je poznato u književnosti, u filozofskoj misli, kao sindrom "kmetske duše" ili "rajinskog mentaliteta".

- To nije karakteristika srpskog naroda, to je karakteristika jednog malog dijela ljudi - rekao je Vučić.

Dodao je da to nikada neće razumjeti i da oni govore da rade protiv njega.

- Kad tražite sankcije protiv Vučića, to su onda sankcije protiv vaše zemlje. Ja sam predsjednik ove zemlje. Bit ću još četiri godine predsjednik ove zemlje. Kada je predsjednik jedne zemlje pod sankcijama, to nije dobra poruka za tu zemlju - poručio je Vučić.

Govoreći o prijetnjama tokom pregovora, Vučić je rekao da njemu lično niko direktno ne prijeti već da su to takozvane prikrivene prijetnje našoj zemlji.

- Jer oni znaju da ja znam šta mi imamo da izgubimo. Oni znaju da ja znam koliko su nam važne direktne investicije. Oni znaju da ja to znam i igraju na tu kartu. Ja bih radio isto na njihovom mjestu - rekao je Vučić.

Dodao je da samo ne razumije suštinu svega toga što rade i što ne shvataju koliko je važno Srbiji da ima mir u cijelom regionu, da Srbi nisu progonjeni u Crnoj Gori, da Srbi nisu progonjeni u BiH.

Za 7 dana počinje izgradnja auto-puta Niš-Dimitrovgrad

- Dokumentacija za izgradnju pruge Niš - Dimitrovgrad je spremna i radovi će početi u narednih sedam dana. I Sofija želi da se brzom prugom spoji sa Istanbulom, tako da kada mi završimo sa Evropljanima što gradimo, sutra ću sa Ursulom da pričam o tome, Beograd - Niš brzu prugu, sada imamo i brzu prugu Beograd - Istanbul. Do sad smo govorili o Budimpešti, a imat ćemo Budimpešta - Beograd - Niš - Sofija - Istanbul. Do Istanbula dakle za osam, devet sati".

Predsjednik Srbije je ovo rekao nakon što mu je predstavljen film "Ja, Aleksandar" u kome se iznose optužbe na njegov račun, naglašavajući da istraživanja društvenih mreža pokazuju da je više od 80 posto negativnog sadržaja usmjereno na njega, a preostalih 20 posto na druge političke aktere.



- Ali, to nije nešto oko čega to treba da se žalim, jer kada sam birao da budem neko ko će da donosi odluke i da ga mrze, ili statira, a bude voljen i omiljen - više volim ovo prvo. Tako sam mogao da uradim nešto, kao što je Beograd na vodi, Prokop, BAS, brza pruga Beograd - Novi Sad - rekao je Vučić.

Vučić je podsjetio da je imao brojne kritike i kada je u pitanju bila izgradnja autoputa Beograd - Čačak, zbog uklanjanja hrasta, kao i rušenje baraka u Hercegovačkoj.

- Nemojte ovuda, tu je hrast. Da li treba da izgubimo još 300 ljudi, da pogine bez autoputa, na Ibarskoj - jer se oni svi prave blesavi i nekome se dodvoravaju. A neće niko da se nekome ne bi zamjerio i za sve je tako. Rušenje baraka na koje nisu imali pravo, evo kažem ja sam kriv, i to bi i po danu uradio. Danas imate nešto ljepše nego u Majamiju, i svi to znaju i tamo dolaze i sad više kažu da neće da ruše ali neko je morao da se izbori protiv njih - rekao je Vučić.

Očekuje "prljavu kampanju", a za poruke koje mu se upućuju da je "kreten, ludak" i da će mu "biti oduzeta imovina, a svi hapšeni i ubijani" Vučić odgovara da nema imovine koja može da mu bude oduzeta.

- Možeš da izbaciš Vukana iz stana i to je to. Ja nemam račune i 35 stanova u Beogradu. Meni nema ko da uzme račune, jer ih nemam nigdje ni u Rusiji ni bilo gdje - rekao je.

Vučić je sve negativne poruke prema njemu i ponašanje ocijenio kao odraz nemoći i patološke agresije.

- Jedan dodatni dio ljudi će ponovo da razmišlja o povratku u Srbiju. Bio sam u Beču, u jednom hotelu 19 naših ljudi radi, jedan se vraća, jedan će do kraja godine...

Vučić je dodao da je kandidat za gradonačelnika Đilasove opozicije "vrlo površan".

- Prihvatam da želite da se borite za nerad, javašluk i lopovluk. Podsjetit ću vas da je Voja Mihailović kandidat DSS-a kandidat za gradonačelnika. Nemojte da vas podsjećam kako je izgledalo kada je on bio gradonačelnik. Tad je bila otimačina svega. Hoćete li da mi kažete da je to bilo bolje vrijeme nego sada kada izgradite Hram Svetog Save, uradite Klinički centar, Prokop, izgradite Beograd na vodi, ulazite obilaznice oko Beograda, tri mosta, uradite Miloš Veliki sa mostovima, obnovite Ostružnicu, uradite most Mihajlo Putin, obnovite fasada i ulica asfaltirate više nego ikada, uradite brze pruge koje spajate sa centrom grada... U ono vrijeme ništa, ništa i ništa, osim što su oni bogati od Voje Mihailovića do Dragana Đilasa. Svaki glas za takve stranke je direktan glas za Dragana Đilasa, za Šolaka, za nezavisnost Kosova, za sankcije Srbiji...

Država pokušava da sačuva Srbiju i interese Srbije, ali da se u isto vrijeme unaprijedi ekonomija i ekonomski rast, istkao je.

- Znate, siromašniji ljudi bolje razumiju ovu potrebu za napretkom srpske ekonomije. Postoje bahati ljudi, prebogati ljudi, koji to ne žele da razumiju, koji kažu, a ne, baš me briga. I zato mi moramo da se postaramo da napravimo najbolji mogući ambijent za dalji dolazak investicija. Bosna i Hercegovina je prije devet godina imala za sto eura veće plate nego što je imala Srbija, a danas Srbija ima za sto eura veće plaće nego što su u Bosni i Hercegovini - rekao je Vučić za TV Hepi.

Vučić je dodao da su razlog za veći ekonomski rast i napredak u odnosu na BiH direktne strane investicije kojih je Srbija imala više.

Oni imaju prihoda u ogromnim iznosima, zbog ljudi koji su izbjegli iz Bosne i Hercegovine u Švedsku, Austriju, Njemačku, Švicarsku, Ameriku, Kanadu, ali nema stranih direktnih investicija, dovoljno, koje bi išle u proizvodnju. Mi tu pravimo razliku. I tu će se razlika vidjeti i u budućnosti - naglasio je Vučić.

Vučić je ukazao ne zastrašujuću izjavu njemačkog ministra odbrane Borisa Pistorijusa da "Njemačka mora da se sprema za nove ratove". Ističe da je o tome razgovarao i sa predstavnicima MMF-a, imajući u vidu da će takav rasplet događaja uticati na cijelu Evropu.

- Ko će da ima povjerenje u evropsku industriju i napredak, ako se glavna zemlja EU sprema za rat? Sa kim? Kako? Gdje - pita Vučić.

Očekuje se da Vučić u četvrtak raspiše izbore. Za taj dan zakazana je premijera filma o predsjedniku Srbije.

- Mogli bi da nauče kako se kreće lovac u šahu, kad već drže pridike - rekao je Vučić poslije odgledanog trejlera. Stručnjaci u digitalnoj sferi sa društvenih mreža tačno izvuku vrijeme i interakcije, preko 80 posto negativnog sadržaja je protiv mene".

- Sačuvali smo živote 500 ljudi. Život jednog djeteta, čovjeka žene, to je sve na svijetu, a neće niko, da se nekome ne bi zamjerio. Rekli su da će da ruše, a sad to niko ne pominje.

Razgovori sa MMF-om

- Danas smo imali razgovore sa MMF. Ljudi obično kažu: 'Šta nas briga za MMF'. Mi smo 2011. izbacili MMF pred izbore 2012. To nas je još skuplje koštalo, pa smo 2014. morali da uđemo u fiskalnu konsolidaciju. Mi od 2014. u ovoj ili onaj način imali ovdje MMF. Sada prelazimo na viši nivo, što znači da se naše finansije dolaze u odličnom stanju. Znate da ja rijetko kad koristim riječ "odličan", industrijska proizvodnja napreduje bolje nego što smo očekivali i ona vuče naš napredak. Srbija ide naprijed".

- Ukrajina traje skoro već dve godine i hoće li biti drugih faktora koji će odlučivati o cijeni gasa, nafte. Uvijek morate da imate rezerve novca da možete da intervenišete u svojoj zemlji. Ima mnogo ljudi koji, siromašnijih, koji bolje razumiju potrebu za napretkom srpske ekonomije. I zato mi moramo da se postaramo da napravimo najbolji mogući ambijent za dolazak investicija.

- Kad pričamo o Kosovu, hoćemo li biti pod tim pritiskom uvijek, pa hoćemo. Ne mogu da kažem da meni neko lično preti. Oni znaju da ja znam šta mi možemo da izgubimo. Ponekad se prave da ne vide ono što znam da vide. E, što sjediš sa Miloradom Dodikom, čini mi se da srpski lideri sjede, da razgovaraju. Rekli su mi "nije dobra slika kad jedeš hamburger s njim", Moj odogovor nije imao veze sa menijem. Taj autošovinizam je teška bolest kod nas Srba. Za kažnjavanje Srbije uvijek su bili Hrvatska, dio skandivanskih i baltičkih zemalja...

- Kad je predsjednik jedne zemlje pod sankcijama, bilo kakvim, to nije dobra poruka za tu zemlju. Čime sam to zaslužio? Time što možete nasilno da upadate u Skupštinu, RTS? Time što možete da pričate šta hoćete, što vam ukazujem dužnu pažnju? Zbog čega to radite? Znate koliko ste korumpirani, koliko ste uzeli od ovog naroda.

- Da li sam birao da budem neko ko će da donosi odluke ili da budem neko ko će da statira u kukuruzu, a da ne donosi odluke, uvijek biram ovo prvo. Za sedam dana kreće izgradnja pruge Niš-Dimitrovgrad.