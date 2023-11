Vučić: Ovakva haranga na nečiju porodicu nije postojala kod nas

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić na Pinku je kazao da je prošlo šest mjeseci od tragedije u školi "Vladislav Ribnikar" i u selima kod Mladenovca.

- Danas je pola godine od stravične tragedije u "Ribnikaru" i dan kasnije u Mladenovcu, Duboni i Malom Orašju, i još jednom želim svim članovima porodica nastradalih da uputim izraze saučešća - rekao je Vučić.



Najveća tragedija

Kaže da se država u teškim okolnostima uprkos najvećoj tragediji koja je pogodila Srbiju potrudila da uradi dosta toga u razoružanju nacije, ali i uvođenju pravila za povećanje sigurnosti za djecu u školama.



- Najlakše je biti ubjedljiv u osudi prazne stolice, mnogo je lako u boksu udarati u džak, kada neko nema mogućnost da vam odgovori onda je to jednostavno, ovdje nema druge strane, to niti je demokratski niti je fer, ako ćete da idete do kraja da nekoga satrete, okej, kažite da vam je to cilj. Dobili su zadatak da ocrne Vučića, ovakvo suđenje nije zabilježeno ni 1945. i 1946. godine, jer nemate pravo da kažete nijednu riječ, a iznijeli su brojne laži, kao to da ću da priznam nezavisno Kosovo ili uvedem sankcije Rusiji, film je tempiran da se lista "Srbija ne sme da stane" unizi - rekao je Vučić poslije inserta iz dokumentarca emitovanog na N1.

- Shvatio sam da sam za sve kriv, da shvatite da je organizovana haranga u pitanju. U 8 je puštena vijest u kojoj se kaže brutalni, pokvareni, napisali su "ko je čovjek za kojeg je Vučič demantovao da mu je otac". Jeste li čuli nekada nas da govorimo o njihovim porodicama? Elementarna pristojnost vam govori da se to ne radi. Ovakva haranga nije postojala kod nas, spremni su da sruše svaku porodicu, sve što je časno i važno u Srbiji.

Ništa osim mržnje

On je kazao da nemaju šta da ponude osim mržnje.

- Ne mislim da je to politika, to su programi, planovi... Pokazat ćemo i bolnice, puteve, pokazat ćemo sve. Ukupan nivo investicija u našu zemlju do kraja oktobra je 3.792.000.000 eura. Korisnicima socijalne pomoći isplatit ćemo po 10.000 dinara, korisnicima tuđe brige i njege isto. Fabrika Ariston dolazi u Niš, mi moramo da guramo svoju zemlju, da idemo naprijed, siguran sam da to ljudi primjećuju. Radimo i ovaj dio Požarevac prema Velikom Gradištu, povezujemo cijelu jugoistočnu Srbiju, ide i auto-put Beograd - Zrenjanin. Da probamo da obezbijedimo lijekove za svu djecu, da liječimo svu djecu. Da se oko djece ujedinimo. Sretne izbore želim građanima, to je važno demokratsko pitanje - rekao je Vučić na kraju.