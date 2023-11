U Zagrebu četvrti slučaj trovanja: Ljekar savjetuje da se izbjegavaju gazirana pića

U Zagrebu se pojavio i četvrti slučaj trovanja gaziranim pićem. Rajko Ostojić, bivši ministar zdravstva Hrvatske govorio je za RTL TV.

- Sad sam vidio pacijenta, klinički izgleda dobro. Svjestan je rizika i što se može dogoditi. Na gastroskopiju će ići za dva sata. Treći pacijent, kolega Bradić mu je napravio gastroskopiju. Blage su upalne promjene. Za četvrtog pričekajmo nalaze. Vratio bih se na preventivu. Upravo je to molba. Svjestan sam da postoje i djeca koja uživaju u bezalkoholnim gaziranim pićima - maknite to. Ne treba paničariti, situacija može biti i ozbiljna, postoje različita pakiranja. Apelirao bih da se uključi i forenzika Vučetić - rekao je Ostojić.

Upitan ko je zakazao s obzirom da se za prvi slučaj saznalo u subotu, on je kazao da to ne može govorit s obzirom da je on samo šef jednog odjela klinike.



- Stavljeni su u pripravnost ljekari i sestre. Ne paničariti. Izbjegavajte sva gazirana pića. Pijte običnu komunalnu vodu. Zagrebačka je super, dalmatinska također, primorska, lička… Ako išta Hrvatska ima-ima sjajnu vodu. Pustimo je li iko kriv - ostavimo to drugima. Nećemo politiku u ovu butigu. Brine me slučaj od prije dva mjeseca. Tom pacijentu se rade mužiranja jednjaka, došlo je do tako jake upale, korozije da se stvorilo vezivo koje je suzilo jednjak koji kolege moraju proširivati - istakao je.

Dodao je da osim savjeta da se ne pije gazirano, dodao i to ukoliko se pije da se provjeri okus pa ispljune.

Upitan šta se događa u tijelu kada se popije takva kiselina, on je kazao "ne daj Bože da se ikome to više desi.

- Može se desiti svašta, od upalnih promjena, žarenja, paljenja, neizdržive boli koja imitira infarkt. Odmah prestati piti, odmah u bolnicu… Ne voda, ne mlijeko, ne soda bikarbona, ne znamo je li hemija unutra, može doći do izrazitog pogoršanja kliničkog stanja - kazao je doktor Ostojić.