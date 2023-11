Palestinski predstavnik u UN-u teško optužuje Hrvatsku: Sudionik ste u izraelskim zločinima

Palestinski predstavnik pri UN-u u Beču Salah Abdel Šafi ne može razumjeti zašto je Vlada Hrvatske, zemlje koja je i sama proživjela rat boreći se za nezavisnost, glasala protiv UN-ove rezolucije o primirju u Gazi, čime je "ohrabrila Izrael u činjenju ratnih zločina nad palestinskim civilima".

Za Rezoluciju o humanitarnom primirju glasalo je prošli mjesec 120 zemalja, a protiv je bilo 14, među kojima i Hrvatska. Šafi je u razgovoru za Hinu iz svoga ureda u Beču kazao da je time Hrvatska bila među zemljama koje "dopuštaju masakr" i Izraelu daju "dozvolu za ubijanje".

To mu nije jasno jer je Hrvatska sama prošla rat za nezavisnost. "To je krajnje razočaravajuće. Mi ne možemo razumjeti takvo hrvatsko ponašanje", rekao je. Abdel Šafi od 2013. godine je predstavnik Palestine u Austriji te u Hrvatskoj i Sloveniji sa sjedištem u Beču. Ima i funkciju stalnog promatrača Palestine pri UN-u.

"Hamasov napad je potrebno sagledati na objektivan način"

- Hrvatska je glasala protiv rezolucije o spašavanju života - napomenuo je. Prema palestinskim podacima, izraelska vojska je u četire sedmice ubila više od 10.000 civila, od čega više od 4000 djece. Portparol UNICEF-a, UN-ove agencije za djecu, rekao je da je Pojas Gaze postao "najveće groblje djece na svijetu".

- Nevjerovatno je da u 21. stoljeću zemlje glasaju protiv rezolucije o primirju kako bi se dostavila humanitarna pomoć. Kakvi to odgovorni političari daju dozvolu Izraelu da nastavi s ratnim zločinima? To nadilazi zdrav razum - rekao je Abdel Šafi. Izraelski napadi na Gazu odgovor su na brutalnu terorističku akciju Hamasa u Izraelu 7. oktobra i pokolj 1400 izraelskih civila.

Šafi kaže kako je napad Hamasa, nakon kojeg je izraelska vojska krenula na Pojas Gaze, potrebno sagledati na objektivan način.

- Moram ponoviti našu poziciju, a to je da odbijamo bilo kakav napad na civile. Civili ne bi smjeli biti napadani jer je to protiv međunarodnog prava, a oni koji napadaju civile, bez obzira na to koje su nacionalnosti, trebaju odgovarati u skladu s međunarodnim pravom - rekao je.

Iako Hamasov terorizam osuđuje, Šafi i za to ima svojevrsno opravdanje.

"Događaj od 7. oktobra nije izoliran događaj. Historija nije počela tog dana. Historija Bliskog istoka nije počela 7. oktobra. Postoji pozadina, 55 godina (izraelske) okupacije, 15 godina blokade Gaze. Što Izrael očekuje? Da ljudi u Gazi bacaju cvijeće pred njih? Moramo, dakle, sagledati taj događaj u kontekstu onog što se događa tamo."





Plenković rekao da bi bilo "licemjerno" glasati za tu rezoluciju

Zadnjih dana nije razgovarao ni s kim iz hrvatske vlade.

- Nisam imao prilike, ali hoću. Poslat ćemo vladi poruku da smo potpuno razočarani i da ne možemo razumjeti takvu poziciju - rekao je. Kaže da se u Gazi provodi genocid.

- Izrael provodi ratne zločine, masakr, nad civilima. Pravo na samoobranu na koje se Izrael nastoji pozvati nije licenca za ubijanje", napomenuo je Šafi. Tvrdi da su Hrvatska i još tri zemlje EU (Austrija, Mađarska i Češka) odbijanjem primirja postale "sudionici u zločinu".

Te su zemlje odbile UN-ovu rezoluciju jer nije eksplicitno spomenula Hamasove zločine. Hrvatski premijer Andrej Plenković rekao je da bi bilo "licemjerno" glasati za rezoluciju u kojoj se ne navodi osuda terorističkog napada Hamasa na Izrael.

"Hrvatska preferira političko poziranje, umjesto spašavanja ljudskih života. Ta je rezolucija, naime, osudila napade na sve civile od 7. oktobra, nebitno s koje strane." Poručio je da će Palestina na međunarodnim sudovima tužiti i "sudionike u zločinu".

- One ne mogu reći da nisu znale što se događa jer su masakri prenošeni na televiziji. Ovo je prvi put u modernoj povijesti da gledamo zločine uživo na televiziji. Upalite televizor i vidjet ćete što se događa u Gazi. Niko kasnije ne može reći da nije znao. Kad se dogodio holokaust, mnoge su zemlje rekle da nisu znale. Danas to ne vrijedi - rekao je.