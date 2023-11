Hrvatski ministar ima povrede mozga, prsa, ekstremiteta, nesreće se ne sjeća

Hrvatski ministar odbrane Mario Banožić koji je u subotu ujutro povrijeđen u saobraćajnoj nesreći ima povrede mozga, prsa, ekstremiteta, a nesreće se ne sjeća, izjavio je zamjenik direktor KBC Osijek dr. Krunoslav Šego.



- Danas oko 10,30 sati je iz Opće županijske bolnice u Vinkovcima premješten bolesnik star 44 godine, radi se o ministru u Vladi RH gospodinu Banožiću. On je ovdje premješten zbog daljnjeg liječenja. Inicijalno je obrađen u Vinkovcima, ovdje je učinjena dodatna obrada. Trenutno je smješten u jedinici intenzivnog liječenja. U ovom trenutku je izvan neposredne životne opasnosti - izjavio je Šego.

Napomenuo je, međutim da, s obzirom na to da se radi o politraumi trebaju biti vrlo oprezni jer se zdravstveno stanje u takvim situacijama može iznenada pogoršati.

Nema unutrašnjeg krvarenja

Banožić je, kaže ljekar, pri svijesti "ali nije pri punoj svijesti što je uobičajeno za takav tip povrede mozga".

Radi se o politraumi, višestrukim povredama tijela, mozga, prsnog koša, indirektno stomaka, povredama ekstremiteta, no dominantna je u ovom trenutku neurotrauma - naveo je Šego.

Kaže i da po trenutnim pretragama nema znakova nikakvog unutrašnjeg krvarenja.

- Bit će potrebna, ne operacija, nego zahvat repozicije imobilizacije povrede ekstremiteta. Bolesnik je u ovom trenutku u takvom stanju da se zapravo ne sjeća događaja, a osim toga stanje svijesti nije puno stanje svijesti - rekao je.

Upitan hoće li ostati trajnije posljedice po Banožićevo zdravlje, uzvratio je kako se nadaju da neće.

- Svaka povreda ostavi posljedice ali ako stanje ostane ovakvo kakvo je i ako tok oporavka bude onakav kakav mi predviđamo, ne bi trebale biti nikakve trajnije posljedice - rekao je Zamjenik direktora KBC Osijek dr. Krunoslav Šego.

Ministar odbrane Hrvatske Mario Banožić rano jutros učestvovao je u saobraćajnoj nesreći u Vinkovcima kojoj je jedna osoba smrtno stradala, te je prevezen u vinkovačku bolnicu, a potom je prebačen u Osijek, podsjeća Hina.

Bez službene potvrde

Još nema službenih informacija kako je do nesreće došlo, a Index.hr prenosi neslužbene informacije i izjave svjedoka da je Banožić u 6:15 ujutro, dok je išao u lov, autom pretjecao kamion po gustoj magli i frontalno se sudario s kombijem koji je dolazio iz suprotnog smjera.

- Krivica se ne može utvrditi samo iz fotografija, trebaju se uzeti u obzir i tragovi na kočenju. Kada se sve stavi u prostorni plan, vidjet će se koje je vozilo prešlo na suprotnu traku. Teško je prejudicirati ko je na koju stranu završio, no prema prvim fotografijama ispada da je vozilo ministra prešlo na drugu stranu. Policija to već zna, oni su izuzeli tragove, no još nije objavljeno - rekao je za Index.hr saobraćajni vještak Goran Husinec.