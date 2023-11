Banožiću prijeti višegodišnji zatvor zbog izazivanja nesreće u kojoj je poginuo 40-godišnjak

Mario Banožić, sada već bivši hrvatski ministar odbrane, skrivio je tešku saobraćajnu nesreću u kojoj je poginuo 40-godišnji vozač kombija.

Kako piše Index.hr, Banožić je izazvao nesreću tako što je automobilom preticao teretno vozilo, a da nije provjerio da to može učiniti na siguran način, te je tako došlo du suadara sa kombijem.

Nastavljaju riječima Biljane Luburić, zamjenice županijskog državnog odvjetnika, koja je kazala da su krv i urin izuzeti, ali da rezultata još uvijek nema.

Prema Kaznenom zakonu, sudionik u cestovnom saobraćaju koji kršenjem propisa o sigurnosti prometa izazove opasnost za život ili tijelo ljudi ili za imovinu velikih razmjera, pa zbog toga prouzrokuje smrt jedne ili više osoba bit će kažnjen kaznom od tri do 15 godina, piše Index.

Premijer Andrej Plenković objavio je na presici da je smijenio Banožića, no sada ostaje pitanje Banožićeve kaznene odgovornosti.

U slučaju da se radi o nehaju, kazna je od jedne do osam godina, no prema onome što dosad znamo, a to je da je Banožić svjesno išao preticati po lošim vremenskim uvjetima i smanjenoj vidljivosti, teško da se to može kvalificirati kao nehaj.