Petronijević u emisiji "Ćirilica": "Oni imaju tezu da se prizna genocid u Srebrenici"

Gosti emisije "Ćirilica" na Happy TV bili su Goran Petronijević, Ljubiša Ristić, Bojan Dimitrijević, Zoran Milivojević i Nebojša Krstić.

Nebojša Krstić, politički analitičar, osvrnuo se na dolazeće izbore u Srbiji.

Nasilje u politici

- Pitanje nasilja u politici je ozbiljna stvar, i to neće da riješi probleme, to služi da provocira probleme i da destruira nešto što je temelj društva, a to su izbori. Čini mi se da u ovom trenutku ima serija tih natpisa u nekim medijima gdje pojavljuju ljudi koji kažu da će biti sigurno pokradeni na izborima, da će zbog toga biti nezadovoljni i da će sigurno zbog toga spontano ljudi izaći da spontano obaraju vlast. A ti ljudi imaju recimo jedan posto, dva posto po svim mogućim istraživanjima, dakle oni unaprijed prave alibi za izborni neuspjeh. Ovdje je normalnost isključena, i onda imamo to da unaprijed objašnjavaju to da će biti pokradeni, umjesto da preuzmu odgovornost da neuspjeh i pitaju se šta je to što mogu da promijene i da vide u čemu griješe - kazao je Krstić.



- Na međunarodnom planu nema nikakve izolacije Srbije, naprotiv. Nije se desilo od petog oktobra, da ne idemo dalje od toga, da opozicija koja se naslanja na strani faktor, sada ima rezerve ili napada strani faktor zbog njihove neaktivnosti u njenu korist. A mi to imamo sada, zadnjih šest mjeseci, uglavnom su nezadovoljni Evropskom unijom, Amerikom, pogotovo što američko-srpski odnosi idu nekom uzlaznom linijom - rekao je Zoran Milivojević.

Genocid u Srebrenici

- Jedan dio opozicije ima tezu da se prizna genocid u Srebrenici, jedan dio ima također tezu o Kosovu i ja lično mislim da bilo kakve računice i kalkulacije o jedinstvu sadašnjeg dijela vladajuće koalicije koja se u ovom trenutku smatra opozicijom u Srbiji, to su pitanja na kojima će se oni razići, tu nema jedinstva. Kada je riječ o osvajanju političke vlasti, napadanje predsjednika Vučića, to su druga pitanja, to su njihove predizborne parole sa kojima oni ulaze u izbore, očekujući da će na taj način privući dio glasača. Ali ono oko čega se ne slažu, oko čega će se razići, to su upravo ova dva pitanja koja smo pomenuli. Oko Kosova i oko Srebrnice - rekao je advokat ratnog zločinca Radovana Karadžića Goran Petronijević.