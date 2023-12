Vučić: Belivukovi ljudi nisu obezbijeđivali moju inaugruaciju, moguće da je neko od njih došao

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je izjavio da pripadnici kriminalne grupe Veljka Belivuka nisu obezbijeđivali njegovu inauguraciju 2017. u Beogradu, "već je moguće da je neko od njih tada došao".

- Pri tome oni do tada nisu počinili nijedno ubistvo, niti bilo šta. I nikad nisu obezbijeđivali skup, niti su dobili od nas bilo kakvu dozvolu, niti smo ih plaćali za tako nešto. Kod nas se zna ko radi obezbjeđenje, ti ljudi su dobro plaćeni... nego ste to izmislili. Ali šta sad da radim - rekao je Vučić u intervjuu za NIN.

On je negirao i da Belivukovi ljudi bili angažovani kao privatno obezbjeđenje i maltretirali novinare.

- Haj'te, to su takve izmišljotine da nemam riječi. Ne znam šta ste htjeli da kažete? Da sam išao i da sam im u stvari ja kupio onu garažu... I da sam tamo klao ljude. Šta je smisao? Pa ja sam ih uhapsio. Kad kažem ja, mislim na ljude kojima sam rekao da urade sve što je potrebno, jer je stanje postalo stvarno nepodnošljivo. I ljudi su stvarno obavili sve u skladu sa zakonom - rekao je Vučić.

Na konstataciju da za generalnog sekretara Vlade Novaka Nedića postoji policijska bilješka koja dokazuje da je u vrlo bliskim odnosima s grupom Belivuka, on je odgovorio da "policijska bilješka nikada ne dokazuje ništa, ona može samo da ukaže na nešto". Po njegovim riječima, to je ispitano do kraja i pokazalo se da Nedić nije učestvovao u kriminalnim radnjama.

- Dakle, nekoga možete da gonite ako postoji bit će krivičnog djela, a ne na osnovu novinarskih napisa. Država nije tabloid - rekao je Vučić.