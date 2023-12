Vučić o lažnim bombama: Uhvatili smo mrežu onih koji su pravili dojave

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da u Proglasu, koji su potpisali predstavnici opozicije u toj državi, ne piše ništa i da je to prazno i besmisleno štivo, prenosi Telegraf.rs.

- Nemam posebno mišljenje o proglasu, trebalo bi ljudi da pročitaju, tamo ne piše ništa. To je jedno prazno, apsolutno prazno, besmisleno štivo. Ne sasvim ni pismeno sastavljeno. Nema ničeg, ima čak i gluposti o tome kako demografski propadamo, a valjda u njihovo vrijeme nismo, kada smo imali stopu fertiliteta 1.45, a danas imamo stopu fertiliteta 1.63, što je ogroman napredak i bolji smo od ostalih u regionu, te nisam razumio čemu te primjedbe - rekao je Vučić u emisiji Prva tema na TV Prva.

Vučić je rekao da ima u Proglasu i smiješnih, tragikomičnih stvari u kojima potpisnici proglasa Dragan Đilas i Miroslav Aleksić potpisuju nešto gdje piše da je korupcija ušla u sve pore društvenog života i kako je neophodna žestoka borba protiv kriminala koji je spregnut sa najvišim predstavnicima vlasti.



- To vam je kao kad bi Al Kapone rekao - sad se kandidujem za predsjednika Amerike i riješio sam da iskorijenim mafiju - rekao je Vučić.



Pravo na skupove svuda

Dodao je da je opozicija imala pravo da organizuje skupove svuda.

- I organizovali su ih svuda, samo su lagali da ih negdje neko nije pustio. Nisu im otkazali nikada sale, osim ukoliko nisu platili, a svako mora da plati svoju salu - istakao je Vučić.

Inače su imali skupove u najvećim salama u Srbiji, od niškog pozorišta do ne znam ni ja gdje, dodao je predsjednik Srbije.

Vučić je istakao da je Proglas jedna politička priča - ništa novo i ništa što do sada nismo mogli da vidimo.

Milan Antonijević, jedan od potpisnika Proglasa, kaže da se ne slaže sa svakom rečenicom tog dokumenta, ali da nije zgoreg staviti potpis.



- Na taj način je poslata poruka svim političkim akterima. Tu se govori o institucijama, odlučnijoj borbi protiv kriminala. Ima svačega, tekst je dugačak i nije mnogo čitljiv, ali ima dijelova sa kojima se slažem - kaže on.

Antonijević ističe da to ne znači da će glasati za nekoga, ili protiv nekoga, ali dodaje da neće glasati ni za koga iz studija.

Biljana Srbljanović je rekla da nikada nije skrivala svoje političko opredijeljenje, i da ga nije mijenjala 30 godina.

- Imam taj stav da moram da se složim sa svakom riječju da bi nešto potpisala. Mislim da je Proglas dobar, zato što je to napor da se ljudi pozovu na izbore. Meni je smetala priča o zvjerinjaku, pošto ja ne mislim da živimo u zverinjaku - rekla je ona.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da je ponosan na to što je kampanja liste "Aleksandar Vučić - Srbija ne smije da stane" bila kampanja programa i planova.



- Nikome od njih nismo pomenuli ni porodicu, niti bilo šta. Kada bismo govorili o njima, govorili bismo o kontrastima, onome što su pričali do prije mjesec dana ili do prije šest mjeseci i onome što pričaju danas. Ni o čemu više. Njihove riječi smo koristili protiv njihove nepostojeće politike. A ne uvrede ili bilo šta slično - rekao je Vučić na TV Prva.

Kaže da je opozicija s druge strane o njemu govorila o tome ko mu je otac, da su izdajnici i slično i da će zato da izgube izbore jer narod takve floskule da trpi neće.



Nema straha

- Sve vrijeme to rade, sve vrijeme predstavljaju sebe, ne samo kao elitu, već kao izabrane, kao one koji bi morali da vode zemlju. A nevjerovatno je da, ma koliko se to njima ne dopalo, da upravo najgori među njima, oni koji nisu mogli razred da završe govore o tome kako je potrebno da vladaju najbolji, a oni su najbolji. Koji ih je izabrao da budu najbolji i po čemu su najbolji - upitao je on.

Kako dodaje, razumije zašto postoji toliki odijum protiv njega i zašto se cijela kampanja svodila na to ko će kako da ga opsuje, ko će koliko ružnih i odvratnih gadosti da izgovori o njegovoj porodici, majici, mom ocu.

- Zašto imaju toliki odijum i razumijem ih zašto me mrze? Zato što ja nemam tu vrstu straha kao što imaju svi. Obični ljudi moraju da prođu kroz toplog zeca kroz sve njihove medije koji su u vlasništvu Šolaka i Đilasa. Ko god ne misli isto kao oni, vode hajku - naveo je Vučić.

U tom smislu je spomenuo Nikolu Jokića i Nikolu Pejakovića.

- Pogledajte šta su radili prethodnih dana i Nikoli Jokiću i Nikoli Pejakoviću. Ljudima koji su krivi zato što drugačije misle. Pri tome Nikola Jokić, naš najbolji košarkaš svih vremena. Nikada neće imati košarkaša koji će da bude MVP NBA lige. Dakle, to smo ga sad imali i u narednih 300 godina ga nećemo imati. Ali baš ih briga. Nemate pravo da mislite drugačije - rekao je Vučić.

Neću da prihvatim da su svi isti jer mi to njima nismo radili, rekao je Vučić.

Kako kaže Biljana Srbljanović, napadi na Vučićevu porodicu su apsolutno neprihvatljivi. Ona je pomenula Đorđa Miketića.

- Ne postoji razlog da se ljudsko biće toliko degradira, a pogotovo što su tu najveće žrtve žene, njegova kćerka, žena.

- Vi govorite kao da je država nešto pustila. On sam slikao, sam snimao, zašto je BIA napadnuta? Da BIA nije odgovorila onda bi došao Milan i rekao "Aaa, BIA šuti" - navodi Vučić.- Ja sam kriv što je on uzimao drogu, mora neko da bude kriv pa neka to budem ja.

- Aleksić o sebi govori kao o uglednom građaninu. SNS je poznat kao interesna organizacija za razliku od G17. Oni ne mogu da podnesu da neko misli drugačije?

Otkrivena mreža

Predsjednik Srbije rekao je da će u narednih 48 sati biti okončana akcija hapšenja osoba koje su vršila lažne dojave o postavljenim bombama u Srbiji.



- Uhvatili smo mrežu onih koji su najčešće pravili te dojave i sutra ili prekosutra će biti okončana akcija. Radi se uz podršku stranih zemalja. Dio tih lica je pod prismotrom i čekamo da se završi akcija i bit će privedeni ovdje u Srbiji. Neki su odavde, a neki nisu, bit će hapšenja po mnogim zemljama centralne, zapadne i istočne Evrope zbog toga, ali će više lica biti uhapšeno i ovdje - rekao je predsjednik Srbije za TV Prva.

On je ocijenio da je lažno dojavljivanje o postavljenim bombama, koje se intenzivno dešavalo u prethodnom periodu, vrsta psihološkog rata protiv zemlje.

Vučić je ovo izjavio nakon što je upitan da prokomentariše "teoriju zavjere" koja se pojavila u javnosti, a po kojoj su "dojave o bombama" namjerne kako bi se na dan izbora pravile malverzacije sa glasačkim listićima i prekinulo glasanje.

- Svi znate da u 99 procenata neće biti nikakvih bombi niti bilo čega, ali je to način da se unese nesigurnost među ljude i dezavuiše stabilnost zemlje. Oni koji vjeruju da će pobijediti na izborima, a neće, kažu da će Vučić da iskoristi "dojave o bombama" ako vidi da gubi izbore, prekine glasanje i krade i pljačka glasove. Pa, kako ja to mogu da vidim - rekao je Vučić.

Svako se kreće u granicama sopstvene pokvarenosti, ocijenio je Vučić.

- To bi oni uradili, nama to ne pada na pamet, obezbijedit ćemo sigurnost za sve ljude i neće biti nikakvog prekida glasanja. Nigdje. Glasanje će da traje od sedam ujutru do osam uvečer, i kada se završi glasovi će biti prebrojani u skladu sa zakonom - rekao je predsjednik Srbije.

"Ako izgubimo, čestitat ćemo"

Da li će oni koji izgube da demonstriraju poslije, dodao je, jer ne podnose da izgube, "to je njihova stvar".

- Mi ako izgubimo u Beogradu, jer je u Beogradu blizu, mi mislimo da smo u prednosti ali je blizu, ali ako izgubimo čestitat ćemo odmah, čim se prebroje svi glasovi - rekao je Vučić.

- Mislimo da smo u prednosti u Beogradu, blizu smo, ako izgubimo izbore čestitat ćemo već u 22 sata.

- Razgovarao sam sa svim roditeljima iz Dubone, Orašja, "Ribnikara", saslušao i jedne i druge. Povećali smo broj psihologa u školama. Bili smo na njihovoj strani da se radi memorijalni centar. U školi postoji ogromna većina koja je protiv toga. Da, memorijalni centar mora da se napravi, da moramo da slušamo roditelje ubijene djece, da, moramo da slušamo i druge država mora da donese konačnu odluku. Čekamo završetak projekta za memorijalni centar. Neki drugi su to politički zloupotrebljavali. Povećali smo broj psihologa u školama, oduzeli smo više od 100.000 komada oružja i eksplozivnih naprava poslije 3. maja.

- Pozivam građane da nikoga ne slušaju, da prijave policiji te koji hoće da utiču na njihovu volju. Ti ljudi moraju da završe iza rešetaka, moramo da unapređujemo našu demokratiju.

Vučić kaže da opoziciji želi sve najbolje, ali da je siguran da će "Srbija ne smije da stane" ubjedljivo da pobijedi i de će to biti ubjedljiva pobjeda. Možete da gledate istraživanja koliko hoćete. Što se Beograda tiče, imali smo veliki zaostatak, uspjeli smo da preokrenemo to. Bit će interesantni beogradski izbori.