Vučić uoči izbora: Penzije će da prate plaće, u januaru povećanje od 14 posto

- One čuvaju našu zemlju. One su odgovornije mnogo, ne mogu reći da su sretne zbog nas. Što se mene tiče, zadovoljan sam pošto smo dali sve od sebe, imali smo pozitivnu kampanju, izašli smo sa planom, programom i obećanjima. Penzije 650 eura, plate 1.400. Zadovoljan sam, dao sam sve od sebe - istakao je Vučić.

Kaže da je Ana Brnabić osoba koja je najduže premijerka u Srbiji, bila je vrijedna i marljiva.

Tvrdi da je njegova lista imala pristojnu kampanju i da je izašla sa jasnim programom.

- Izašli smo sa planom, programom i obećanjima. Penzije 650 eura, plaće 1.400. Zadovoljan sam, dao sam sve od sebe. Super je bila kampanja - kaže predsjednik Srbije.Obratio se i Tijani, ženi koja radi u Predsjedništvu, i istakao da ona zna čak šest jezika, uključujući i norveški.

Veći broj djece

- Imali smo u kampanji mnogo posvećenih i vrijednih žena, imat ćemo ih i u budućnosti. Profesoricu su napadali zbog onog spiska, pa kažu da je to zbog interesa. Ajde geniji, kakav interes ima ta žena - zapitao je i on.

Neurolog dr. Jelena Drulović kaže da je izuzetno zahvalna državi što može da liječi ljude sa multipla sklerozom na najbolji mogući način.

- Ja sam neurolog, bavim se liječenjem multiple skleroze, i liječimo te pacijente sada na najbolji način, kako se to radi u svijetu. To im omogućava da rade, da imaju porodice i djecu, i ja sam izuzetno zahvalna državi zbog toga - kaže ona.

Profesorica je zamolila predsjednika Srbije da obeća da ćemo moći da se radujemo većem broju djece koje će rađati žene sa multiplom sklerozom.

- Ja draga profesorica ne znam mnogo o tome, jedino što sam uvijek molio Anu i Danu jeste to da nije problem u parama. A onda imam težak razgovor sa Sinišom Malim. Ko god ga pozove, on kaže da nema para, a kada ga ja pozovem, onda kuka tri dana, pa nađe novac. Dakle dat ću sve od sebe da uradimo sve što možemo po tom pitanju - rekao je Vučić.

On ističe da je uvijek insistirao na tome da nije problem u parama, a poslije ima teške razgovore sa Sinišom Malim.

- Četvrti dan nekako riješimo problem i nađemo novac na nekoj drugoj strani - kazao je Vučić.

Naglašava da treba više pažnje posvetiti običnom čovjeku.

Predsjednik Srbije je upitao bivšu odbojkašicu Vesnu Čitaković kroz smijeh koliko kilograma izgubi tokom svake utakmice njenog sina.

- Sin joj je inače veoma talentovan - rekao je predsjednik Srbije, a odbojkašica je rekla da ona nema nikakvu mrlju u karijeri, i kaže da je "krivac" što je podržala SNS.

- On se ne krije, stoji ispred cijelog svijeta i brani nas! On je takođe veliki fan sporta, i mi sportisti smo to prepoznali. Vjerujem da nećemo stati, i da će biti još više hala i sportskih centara. Nadam se da ćemo dobiti i još jedan sportski centar - kaže ona.

Najveći kulturni projekat

Na pitanje soliste Beogradske opere Ljubice Vraneš da li postoji mogućnost da Srbija dobije Nacionalnu operu i balet, Vučić je rekao da će radovi krenuti radovi.

- Za dvije godine stiže građevina, to je najveći projekat infrastrukture u kulturu u Evropi. Počinjemo sljedeće godine - rekla je Brnabić.

Predsjednik Srbije je rekao da je urađena obnova Teatra "Bojan Stupica" i obnova JDP.

- Radimo i Ložionicu, i tu će biti još jedna scena u Beogradu što je sjajno - kazala je premijerka Srbije.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je nedavnom na svom TikTok nalogu emotivan video-snimak sa Dejanom Pajovićem iz Mršinaca kod Čačka.

Dejan živi sa majkom koja je nepokretna već osam godina, a više od 30 godina su se borili da dobiju pijaću vodu. Vučić mu je pomogao, i Dejan i njegova majka sada žive u renorviranoj kući.

Dejan se pojavio večeras u emisiji na Pinku i zahvalio se predsjedniku Srbije na svemu.

- U naših 10 kvadrata je došao predsjednik, nije ga bilo sramota da uđe tu. Uvijek sam ga podržavao, i uvijek ću ga podržavati. Uvijek sam bio skroman, pa neću da dužim, hvala vam puno - kazao je on.

Vučić kaže da će penzioneri imati samo veće penzije, zato što su svojim strpljenjem podržali državu u teškim vremenima.

- Prosječna penzija do kraja mandata će biti 650 eura. Pomagat ćemo penzionerima uvijek. Ali da kažem, ne zaslužujemo mi Dejanovu zahvalnost, nego mi njemu. Da vidite kako brine o majci! To govori o našoj krivici, da nismo umjeli da brinemo o običnom čovjeku - kaže on.

Suzana Mančić se, u ime penzionera, zahvalila Vučiću, i rekla da nikada nije vjerovala da će se desiti sve što je obećano, počevši od Beograda na vodi do brzih vozova.

Poljoprivredna penzija

Predsjednik Srbije je pojasnio da poljoprivredna penzija nije prava penzija, već pomoć države, i da je to jedna druga kategorija.

- Nadam se da će penzioneri u periodu pred nama, i oni iz samostalnih delatnosti, imati veće penzije. Vodit ćemo računa o tome uvijek - kaže on.

Suzana Mančić je potom zapjevala pjesmu "Dobra vam noć, predsjedniče", a potom su se uključili svi u studiju, što je Vučić propratio sa osmijehom.

Žika Nikolić je rekao da predsjednik Srbije Vučić mora da dođe kod njega, u Jasikovicu kod Trstenika, i rekao da će to sada biti lakše.

- Imamo sada autoput. A moram da kažem da je Vučić srušio moju teoriju. Ja sam uvijek govorio da je Srbija velika zemlja jer se dugo putuje. A sada svuda ima puteva, i svuda se stiže brzo. To je sada stvarnost - rekao je Nikolić.

Vučić kaže da će za godinu dana biti završen put Čačak-Kraljevo.

- I kod Stopanje će biti petlja, pa ćemo lakše stići u Jasikovicu - kazao je on.

Nebojša Pajkić se zahvalio Vučiću zato što Srbija konačno ulaže novac u filmove sa nacionalnim temama.

- Sve te teme koje za titoizma i posttitoizma nisu tretirane, sada dolaze na red, dobija se novac i radit će se filmovi. Naša prelijepa historija bit će iskazana kroz kinematografiju. Ja sam radim film o Blagoju Jovoviću, a mogu biti zadovoljan zato što nas je podržala naša država - kazao je Pajkić.

Vrhunski film

Vučić mu je poručio da film mora biti vrhunski.

Dr. Nada Macura pitala je Vučića šta je najjača impresija ove kampanje.

- Ja znam da vi sve pratite, i da vidite bolje nego ja. Ali ono što je meni bilo važno, danas je i Šapić imao najbolje izgovoren program za Beograd. Potpuno fokusiran, i bilo mi je drago da to čujem. Meni je lično impresija to što su ljudi bili sve zadovoljniji kako je proticala kampanja. Mi nismo ulazili u blato, već samo pričali šta ćemo da uradimo. Vidim da su ljudi sretni i zadovoljni, da skaču sa stolice i da su spremni da se bore - kazao je on.

Predsjednik Srbije je pojasnio da je mnogo teško dobro predstaviti program, kako je to uradio Aleksandar Šapić.

- Apsolutno je fokusiran na planove i rezultate. Bio sam veoma srećan što sam tome prisustvovao - kazao je on.

Šapić je rekao da je svako unio dio sebe u kampanju, i da je predstavio sve dobre stvari koje su urađene u prijestonici.

On je također naglasio da je Beograd jedan od najbezbjednijih gradova u Evropi, ali da želi da to bude na još većem nivou.

- Bez jake države, nema ni jakog Beograda - naglasio je Šapić i dodao:

- Postavili smo punktove za komunalnu miliciju. Moram da kažem da je Beograd jedan od najbezbjednijih gradova u Evropi. To je grad sa najviše riješenih krivičnih djela, najuspješniji smo u Evropi. Mi želimo da preduprijedimo svaku situaciju koja bi ugrozila bezbjednost, a naročito bezbjednost oko škola i vrtića".

U razgovor se uključio i Siniša Mali, koji je kazao da svi funkcionišu kao jedno.

Ekonomska politika

- Već 11 godina sprovodimo veoma odgovornu ekonomsku politiku. Ne stajemo sa kapitalnim investicijama, a rastu plate, penzije i životni standard. Cijela Srbija se gradi, i putevi i pruge, vrtići, škole i bolnice - kazao je on.

Mali dodaje da postoji mnogo toga što može da se uradi, i kaže da će do kraja mandata prosječna plaća biti 1400 eura, penzija 650 eura, a isto će iznositi i minimalac.

- Da podsjetim, da je prije 15 godina minimalac bio 15 hiljada. Za penzije nismo imali novca. Danas nam je u Srbiji rekordan broj zaposlenih, i to u krizi. Jedna Njemačka ima negativan rast, a mi pozitivan. Mi imamo historijski broj formalno zaposlenih. Ogroman uspjeh, i to je pokazalo opravdanost svega što smo uradili - dodaje ministar finansija Srbije.

Premijerka Ana Brnabić je rekla da su planovi veliki, i kaže da joj je omiljeni spot iz ove kampanje snimak razgovora predsjednika Srbije i poljoprivrednika u kafani.

- Kada mu jedan kaže "Nemoj brale mnogo da se uobraziš!" To Siniša i ja u šali kažemo predsjedniku, i to je ključ ove kampanje - kazala je premijerka Srbije.

Ona je naglasila da je Vučić srcem i tijelom stao uz digitalizaciju, i da su mu se tada, u to vrijeme, mnogi smijali.