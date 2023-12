Vučić poručio: Ako Nestorović ne podrži nikoga, imat ćemo nove izbore u Beogradu

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je za RTS "da smo kroz krize uspjeli da razvijamo".

- Promijenili smo lice Srbije - kazao je Vučić, prenose Novosti.

Ističe da na vlast u Srbiji može da dođe onaj ko ponudi neku politiku, a ne mržnju.



Povećanje plata i penzija

Od 1. januara kreće novo povećanje plata i penzija, a Vučič se nada, da "ako budemo imali dobar rast BDP-a, idemo na dodatan rast standarda građana".

Nikada nećemo dati pristup Kosovu u UN, kazao je on.

On se izvinio svim sunarodnicima iz RS. Poručio je da oni imaju pravo da glasaju u Beogradu na osnovu zakona o dvojnom državljanstvu koji su usvojeni, kako navodi, kada su na vlasti bili oni koji sada to kritikuju.

Kaže da SNS ima novo rukovodstvo, ali da nekim stvarima treba pogledati u oči.

- Lokalna lista je dobijala po 5,6,7 indeksnih poena manje nego republička lista "Srbija ne sme da stane" - upozorio je Vučić na ljutnju na lokalne političare. Kaže da je to koštalo nekih 100.000 glasova listu "Srbija ne sme da stane".

- Imali smo poštene izbore, koji su rezultat kampanje, ozbiljnog rada i onoga što smo ponudili građanima... Građani su to prepoznali i pokazali da žele sigurnost i stabilnost, i zato im veliko hvala na ovolikom odzivu - rekao je Vučić.

Kaže da, ako gospodin Branimir Nestorović ne podrži nijednu stranu, onda će se ići na nove izbore u Beogradu.

"Moramo da radimo"

- Danas smo po Ponoševom tvitu ustanovili da su "ljudi iz Rogatice" ispred Arene njegovi glumci i statisti. Na biračkom mjestu može da glasa samo neko ko ima biračko pravo. Imali su više ljudi nego mi na biračkim mjestima - kazao je Vučić.

Kaže da moramo "da se vratimo normalnom životu i poslu".

- Moramo da radimo, a vidjet ćemo ko će da formira vlast u Beogradu - rekao je Vučić.

Ističe da će svakako biti mjesta na kojima će biti ponavljanja izbora.

Vučić kaže da su danas održani važni sastanci sa nekim investitorima koji su htjeli da napuste Srbiju zbog velikog broja bolovanja i istakao da je jedan problem riješen.

- Znate, naši ljudi misle kada dobiju posao da mogu po šest mjeseci da idu na bolovanje. Strani investitori to ne trpe. Uspjeli smo taj jedan problem da riješimo - rekao je Vučić za RTS.

Hoćemo ga guramo zemlju naprijed svakoga dana i da se u potpunosti posvetimo razvoju zemlje, poručio je Vučić.

On je obećao da će na tome raditi marljivo zajedno sa svima drugima.

Ekspo27 je program razvoja

Ekspo27 nije samo izložba, već cijeli program razvoja i da je izračunato da će do tada možda biti do 15 milijardi ukupnih ulaganja u Srbiju.

Vučić je podsjetio da je mjesec dana prije izbora rekao "da nam je potreban mir da riješimo pitanja razvoja zemlje do 2027. godine".

Rekao je i da je kod SNS-a sve čisto i transparentno, a kao primjer naveo da je nakon prošlih izbora rekao da će mandat vlade biti kraći.

- Sve to je za nas od ključnog značaja, to što moramo da radimo, nema više takvih izbora osim ukoliko negdje nema većine i onda idete na izbore. Čestitam svim ljudima na dobroj atmosferi jer nikada manje prijava policiji nije bilo, fizičkih incidenata. Drago mi je što je policija odmah uhvatila one koji su napravili incident u Odžacima - rekao je Vučić.

Istakao je i "da će naša demokratija da napreduje, ali i politička odgovornost u budućnosti".

"SNS će morati da se mijenja"

Vučić kaže da je veoma zadovoljan izbornim rezultatima, ali i da će SNS morati da se mijenja i skloni iz svojih redova bahate i arogantne, ukoliko želi i dalje da ima povjerenje naroda.

Vučić je istakao da je ponosan na rezultate izbora i da su naprednjaci dobili impozantan broj glasova poslije 11 godina na vlasti.

- SNS će morati sebe da mijenja i da bahate i arogantne tipove, bar u najvećoj mjeri, skloni iz svojih redova, ukoliko negdje u budućnosti budu željeli povjerenje našeg naroda - rekao je Vučić za RTS.

Istakao je da se ponosi i građanima Srbije i da su oni, kako je naveo, ''naša snaga''.

- I ponosim se svima ostalima koji su na demokratski način svoju volju izrazili. Ne mislim da će neko u bliskoj budućnosti moći da ostvari takve rezultate, ali zbog toga je teret odgovornosti upravo još veći na mojim leđima. Zbog toga ću i dalje raditi na razvoju zemlje - naglasio je Vučić.