Vučić: Šefu misije OSCE-a je unaprijed najavljeno da opozicija neće priznati rezultate izbora i da će praviti haos

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je večeras da će vrijednost besplatnih turističkih vaučera za odmor u Srbiji biti povećana sa 5.000 na 10.000 dinara (167KM) i da će biti podijeljeno, kao i prije, 100.000 vaučera, piše Telegraf.rs.

- To je velika vijest i za naše penzionere i za nezaposlene, kao i za ljude sa nešto skromnijim primanjima. Sad više nećemo ići sa 100.000 vaučera po 5.000 dinara, već ćemo povećati vrijednost vaučera na 10.000 dinara. Tako da će svi moći da dobiju te besplatne vaučere od 10.000 dinara - rekao je Vučić za Pink.

Naglasio je da je će naši građani moći to da iskoriste u nekoj od naših banja i drugim turističkim centrima.

Mogućnost još jednog mandata

- Od Sokobanje, Vrnjačke banje, Prolom banje, Lukovske, Kuršumlijske banje, Zlatibora i svih ostalih naših divnih mjesta u Srbiji - rekao je Vučić.

On je rekao i da izbori još nisu završeni i da će se ponavljati 30. decembra na 31 biračkom mestu i postoji mogućnost da lista "Srbija ne sme da stane" osvoji još jedan mandat u Skupštini i da imaju ukupno 130.

Na pitanje kako komentariše da lista "Srbija protiv nasilja" neće učestvovati na ponovljenim izborima, Vučić kaže da je to zato što znaju da bi rezultat bio gori po njih.

- Znaju kako bi prošli.

On kaže da su demonstranti dali sebi za pravo da maltretiraju zaposlene u ministarstvima, i da država to ne smije da dozvoli.

Komentarisao je i napad ispred Ministarstva uprave i lokalne samouprave.

- Ljudi koji su maltretirali i šikanirali su nečija braća, sestre, majke. Kada izgubite po ko zna koji put, uvijek objašnjenje potražite negdje drugo".

Krađa narodne volje

Vučić je izjavio da neće dozvoliti opoziciji okupljenoj oko liste "Srbija protiv nasilja" da ukrade narodnu volju i istakao da ne postoji ništa važnije od toga.

- Da ukradu narodnu volju, nećemo im dati. Ne postoji ništa važnije. Sveta je narodna volja. Vox populi, vox dei. Glas naroda je glas Boga. Ne damo im da kradu - rekao je Vučić za TV Pink.

On je dodao da je vođa delegacije Socijaldemokratske partije Austrije u Evropskom parlamentu Andreas Šider, koji je bio posmatrač na izborima, na sastanku sa njim rekao da je vidio "hrpu nevažećih listića".

- Znate šta je vidio? Onih njihovih 496 listića koje su dostavili RIK-u, od kojih su svi apsolutno ispravni - naveo je predsjednik Srbije.

On je upitao i šefa Misije ODIHR-a Alberta Jonsona zašto nije obavijestio javnost o tome šta je čuo od predsjednika Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa nekoliko dana prije izbora.

- To je ključna stvar. Zašto je to sakriveno? Mi ćemo na tome da insistiramo dok je svijeta i vijeka. On je obavijestio sve druge ljude da mu je rečeno na tom sastanku da izbore neće priznati ni na koji način i da se unaprijed spremaju za nemire i nepriznavanje izbora. Sve ono što su radili na izborni dan su bile izmišljotine. Znali su oni kakvi će biti izborni rezultati - istakao je Vučić.



Dodao je da su svi znali sve i da je šefu Misije OSCE-a unaprijed najavljeno da će opozicija okupljena oko liste "Srbija protiv nasilja" da "pravi haos i da neće priznati rezultate izbora".

"Saznat će se istina"

- To su znali svi oni i mnogi ambasadori u Beogradu. Za sve to imamo dokaze - rekao je Vučić i dodao da će iznijeti dokaze ukoliko bude potrebno.

- Ko vam je naredio da šutite? Kome je u interesu da lomi kičmu Srbiji? Zato što vi nećete da kažete istinu da je sve bio unaprijed pripremljeni scenario. Mnogo je ovo važno. Hoću da ljudi u Srbiji znaju da je to bilo unaprijed pripremljeno jer su izbori bili čisti kao suza - naglasio je Vučić.

Prema njegovim riječima, pripremana je medijska platforma za haos sa ciljem da se "omalovaži Srbija kako bi mogli da se vrše dodatni pritisci".

Dodao je da od ovog pitanja neće nikada odustati jer, kako je istakao, istina mora da se sazna.

- I vjerujte mi, saznat će se istina. Dakle, sve su oni to znali - zaključio je Vučić.