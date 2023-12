Plenković o izjavi Milanovića: To je kao da ja poželim da nemamo proruskog predsjednika

Hrvatski premijer Andrej Plenković referisao se danas na božićnu čestitku u kojoj je predsjednik Hrvatske Zoran Milanović prozivao zbog korupcije, rekavši kako je to "kao da on zaželi za Božić da nemamo više predsjednika koji ima proruske i antiukrajinske stavove te nas manje svađa sa susjedima."

- To bi bilo otprilike isto kao da ja zaželim za Božić da nemamo više predsjednika koji ima proruske stavove, antiukrajinske stavove, da nemamo predsjednika koji ima anti-NATO stavove, koji ima antievropske stavove, da imamo predsjednika koji nas manje svađa sa susjedima i s drugim zemljama. Dakle, to je ta vrsta komentara - rekao je hrvatski premijer u izjavi novinarima nakon zadnje ovogodišnje sjednice Vlade Hrvatske.

Zanima ga, kaže, bi li tada to naišlo na jednaku vrstu pažnje kao što se to vidjelo medijski prije nekoliko dana. Milanović je upozorio u božićnoj čestitki na korupciju, nejednakost ljudi pred zakonom i netransparentno trošenje javnog novca, a Plenković je u osvrtu na Milanovićevu čestitku, ponovno prozvao Most kao koruptivnu stranku.

- S druge strane, imamo ove koruptivne stranke, opozicione, poput Mosta, koje direktno učestvuju u medijskoj korupciji razotkrivenoj do kraja. Bit svega je da je nebitna istina, bitna je medijska korupcija, kasnije politička korupcija i političko djelovanje na osnovu lažnih informacija - kaže premijer Hrvatske.

To je, dodaje, slika i prilika određenih opozicionih stranaka.

- Oni su svi povezani. Dakle, oni svi manje-više pjevaju pjesmicu ili koju prepišu od nekih od vaših komentatora ili slušaju ovoga koji propovijeda prorusku politiku već dvije godine - kazao je novinarima.