Vučić o zahtjevu opozicije za međunarodnu istragu Izbora: Oni su stvar državnih organa Srbije

Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas radove na izlaznom portalu tunela "Iriški venac" u okviru projekta Novi Sad - Ruma. Riječ je o dionici u okviru Fruškogorskog koridora.

- Za tačno dvije i po godine imat ćemo svih 47,7 kilometara završeno - rekao je predsjednik Srbije u razgovoru s ministrom Goranom Vesićem.

Imidž zemlje

Predsjednik Srbije je govorio i o tome što opozicija traži međunarodnu istragu Izbora.



- Šteta razbijanja je velika u imidžu zemlje, u broju ljudi koji su se žalili da su dobili otkaze poslije tih slika. Izbori su stvar državnih organa ove zemlje. Nikada manje prigovora nismo imali. Na svim mjestima su bili predstavnici liste "Srbija protiv nasilja", njihovi posmatrači su potpisali te zapise. Sjetili su se da je bilo problema kad su vidjeli da su izgubili u Beogradu. Mi smo gubili, u julu, avgustu, sa osam posto u Beogradu, došli do toga da smo pobijedili sa 5,5 posto. Vodili ste kampanju "mrzim Vučića". Spreman sam da obučim političke protivnike, da im pomognem u tome. Važno je da Srbija dobije pravu, dinamičniju utakmicu za četiri godine. Uskoro RIK konstatuje u skladu sa zakonom, najmanjim brojem prigovora, rezultate, idemo na formiranje vlade, skupštine. Prvi decembar 2026. je naš cilj da završimo sve, ogromne projekte. Moramo da se posvetimo svemu tome, 2027. je godina za izbore na svim nivoima - kazao je Vučić.

- Sve izbore su dobili od 2014. godine, smiješno njima, smiješno narodu. Lagali su za priču o 40.000 ljudi iz RS. Sve su lagali. Suština politike je život, supstanca, a ne trikovi. Suština je ovo što gradimo i radimo, plaće, penzije, borba za ljude. To je politika. Kada vidim da imamo pad od jedan posto, radim sve da vidim gdje smo pogriješili, sazivam krizne grupe. Što se tiče Đilasa da je rekao da neće da prizna rezultate Izbora, ima više posmatrača koji su to čuli. Džonson je to prenosio svima drugima. Oni su unaprijed planirali nerede, kao i svaki put. Nekad to traje šest meseci, nekad tri, nekad se opamete ranije, a nikad da sagledaju svoje greške - istakao je predsjednik Srbije.

Dodao je da je ovo najduži tunel u Srbiji, koji će mnogo značiti cijelom sjeveru Srbije.

Rasterećenje Beograda i Novog Sada

- Nevjerovatno je da će se od Zrenjanina do Loznice stizati za samo sat i po, a sve ovo radimo kako bismo rasteretili Beograd i Novi Sad. U Vojvodini se prvi put poslije 30 godina ovoliko ulaže u putnu infrastrukturu, ali se ne zaustavljamo samo na tome. Ove godine očekujemo otvaranje 167 kilometara autoputeva i brzih saobraćajnica na nivou cijele Srbije, čime ne bi mogle da se pohvale ni mnogo bogatije i razvijenije zemlje od naše. Moramo da ubrzamo sve velike projekte, kako na sjeveru, tako i u drugim dijelovima naše zemlje. Gradeći puteve, razvijamo i našu turističku ponudu, a sa tim u vezi Srbija planira da pomogne vlasnicima salaša i etnokuća, ne bi li se tako na najbolji način predstavila naša turistička ponuda. Hvala našim kineskim partnerima na kvalitetnom i izvanrednom radu - kazao je Vučić.

Naglasio je i da je sretan što uspijevaju da rade i grade, što mijenjaju lice Srbije te se ne zaustavljaju uprkos teškim vremenima u kojima se cijeli svijet nalazi.