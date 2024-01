Vučić: "Srbija je tenkovska velesila, ali nam nedostaje ljudi"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je da je u prethodnim danima imao teške razgovore o Kosovu, te da Evropa od njega traži da se prizna nezavisnnost Kosova i da s pojedinim članovima Vlade Srbije nema isti stav po ovom pitanju.

Vučić je na pravoslavni Božić gostovao u jutarnjem programu televizije Pink.



Zahtjev Evrope

- Evropa nam traži da priznamo nezavisno Kosovo, nemoj da se lažemo da to nije tačno, to suštinski traži - rekao je, pa nastavio:



- Vidio sam da neki članovi Vlade nisu razumjeli šta je to što želim. Ponekad su nam snovi različiti. Rekao sam šta je to oko čega možemo da se složimo. Oko Kosova nikad nećemo da se saglasimo. Možemo sebe lagati da smo saglasni po tom pitanju, naravno da nismo. Naravno da jedan dio misli „predajte Kosovo živjet ćemo bolje“, samo što to neće da kažu, a drugi kažu branite Kosovo. To je kamen spoticanja unutar zemlje, a da ne pričamo o pritiscima spolja, dok ljudi misle da je to "pjesma", onako usput izgovorite neku riječ, a ne pitaju vas jeste li izbjegli sankcije. Koje je to pitanje po kom mi možemo da se usaglasimo? Je l’ to pitanje ulaska u EU? Onda će neko da nam postavi pitanje „Evropa traži da priznamo nezavisno Kosovo“, da, traži, najmoćnija sila Unije to traži suštinski. Šta je to oko čega možemo da se saglasimo - rekao je Vučić.

Vojni rok

Vučić se dotakao i vraćanja obaveznog vojnog roka, naglasivši da je Srbija tenkovska velesila, ali da nemaju dovoljno ljudi.

- Kada vam je vojska u teškom stanju, možete kao političar opozicioni, ali ne kao nepristrasan političar da govorite… Slušao sam šta kažu o hrvatskom vazduhoplovstvu da je najjače u ovom dijelu. Jeste ako ide putem preko Crne Gore i Albanije, a zaobilazi Srbiju, pošto hrvatsko nije ni blizu srpskog vazduhoplovstva.



Imamo novca, samo je pitanje imamo li ljudi. Mi smo danas tenkovska velesila, imamo ogroman broj tenkova. Ali je problem u tome što nemamo dovoljno ljudi. Ne može cijelu zemlju da nam brani jug Srbije. Vojvodina i Beograd, imamo katastrofalan problem tu - rekao je Vučić i dodao da bi Srbiju bez vojske „zgazili kao muhu, komarca, bubašvabu“.