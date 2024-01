Priča koja slama srce: Dobila organ tragično preminule djevojčice, a uskoro će roditi kćerku koja će nositi njeno ime

Priča Ivane Joksić (32) iz Beograda je velika inspiracija. Saznala je da joj je potrebna transplatacija jetre i uskoro je dobila poziv koji joj je promijenio život. Dobila je organ tragično preminule djevojčice, a uskoro će roditi kćerku koja će nositi njeno ime.

Uz sve strahove i strepnje sada je u sedmom mjesecu trudnoće, a rodi li kćer, ponosno kaže za Novu.rs da će joj dati ime Sofija, po tragično preminuloj petnaestogodišnjakinji, čiju je jetru dobila 2018. godine.

- Koža mi je promijenila boju. Tada sam znala da je nešto ozbiljno. Parametri koji pokazuju stanje jetre nisu bili onakvi kakvi bi trebali biti, zbog čega sam otišla na pregled. Nije mi bilo ni na kraj pameti da ću uskoro biti na listi za transplantaciju organa. Doktor mi je rekao da mi je potrebna transplantacija ako želim normalno živjeti i jednog dana postati majka - rekla je Ivana.

Dobila otkaz

Nakon hospitalizacije u avgustu, ostala je neko vrijeme na pretragama i stavljena na listu čekanja kao prioritet.

- spostavilo se da imam promjenu na jetri, koja bi mogla biti kancerogena, a u tom slučaju ne bih ni mogla dobiti novi organ - ispričala je.

Ispitivanja su trajala sedmicama, a kad je izašla iz bolnice, Ivani je pozlilo.

- Imala sam teški oblik viroze, nisam mogla ustati iz kreveta. Trudila sam se da to ne vide moji roditelji, ni moj tadašnji dečko, ali to me lomilo sa svih strana. Nakon što sam htjela podići još lijekova, rečeno mi je me je kompanija za koju sam radio odjavila i otkazala moje zdravstveno - ispričala je Ivana.

Sofija preminula s 15 godina

Dok je čekala svoj red za šalterom, zazvonio je telefon.

- Bio je to poziv koji su hiljade ljudi čekale godinama, ja sam čekala samo tri sedmice. Doktorica se javila i rekla mi da se pojavio organ koji mi po svim parametrima odgovara - kazala je.

S bolesnom jetrom Ivana nikada ne bi mogla postati majka.

- Prošlo je neko vrijeme nakon operacije, a onda su me pozvale majka i sestra djevojke koja je bila moj donor, odnosno čiju sam jetru dobila 2018. godine. Zvala se Sofija, a preminula je nažalost sa samo 15 godina. Od tog dana sam u kontaktu s njenom porodicom i čim sam saznala da sam trudna, odmah sam ih obavijestila. Rekla sam im tada da će se, ako bude djevojčica, zvati Sofija jer sam danas živa samo zahvaljujući njoj - zaključila je Ivana.