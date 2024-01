Vučić: "Prosječna plata u Srbiji do kraja 2027. godine iznosit će 1.400 eura"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u švicarskom Davosu da će u subotu predstaviti veoma važan plan za razvoj i realni rast životnog standarda građana Srbije.

Vučić je istakao da plan predviđa da prosječna plata dostigne 1.400 eura do kraja 2027. godine.

Na pitanje novinara šta se to krije iza tog plana i za koga je to dobro, da li za narod ili za njega i SNS, Vučić je rekao da je to plan za narod i razvoj Srbije, prenosi Tanjug.

Veliko povećanje

- Mi očekujemo da plate budu i izaći ćemo sa tim planom do 1.400 eura do kraja 2027. godine. Znači, gotovo četiri i po puta više nego što je bilo prije 2012. godine. Dakle, za samo 15 godina, ne u dinarima, već u eurima, četiri i po puta porast će plate zaposlenih, ne u javnom sektoru, već i u javnom i privatnom sektoru Srbije - naglasio je Vučić.

Vučić se dotakao inflacije i rasta plata.

- Reći ćete - koja je stopa inflacije? Da pokrijete, možda bi bilo dovoljno da bude za 40 posto, možda i 45 posto veća plata, da bude do nekih 500 eura i da kažete da vam je na istom nivou. Ali će biti 1.400 eura, bit će od toga tri puta više i govorimo o realnom povećanju životnog standarda građana. To je ono za šta se borimo - rekao je Vučić.

Plan za razvoj

Zamolio je građane da isprate predstavljenja novog plana za razvoj Srbije u subotu.



- Mi sad nemamo nikakve izbore. Nemamo ništa. Za nas je važno samo da pokažemo ljudima šta ćemo raditi i da zajednički u to uđemo. Da tražimo pomoć i podršku, učešće, da i oni zarade, ali da doprinesu svojom radom, trudom i onima koji drugačije misle, svima koji drugačije misle da pružimo ruku da pokažemo - ovo je naša zemlja - naglasio je Vučić.

Istakao je da je važno da se sve zamke političke izbjegnu.



- Idemo da guramo zemlju naprijed. Zato smo morali da napravimo ovaj plan. Vidjet ćete, to nije samo ono što ste mogli da vidite u budžetu. A tu je već impresivno mnogo toga pokriveno za ovu godinu. Vidjet ćete šta će biti u budžetu za 2025. i za 2026, kakvi su sve projekti.

Ne samo za puteve, pruge, domove zdravlja i drugo, vidjet ćete neke velike stvari.

Vidjet ćete šta ćemo da radimo u digitalizaciji i onome što je ovdje glavna tema vještačke inteligencije, kako da je koristimo u interesu građana. Govorit ćemo o primanjima ljudi, o penzijama, platama, minimalcima, zaposlenosti - rekao je Vučić.