Vučević: Uvođenje vojnog roka u Srbiji nije povezano s događanjima na Kosovu

Srbijanski ministar odbrane Miloš Vučević kazao je u četvrtak da ponovno uvođenja vojnog roka u Srbiji nije povezano s događanjima na Kosovu te dodao da ukidanje srbijanskog dinara u platnom prometu Kosova ima cilj progon Srba iz te zemlje.

- Vraćanje vojnog roka nije u vezi s događanjima na Kosovu. Imamo eroziju odbrambenog sistema Srbije, godišnje izgubimo 60.000 onih koji izlaze iz rezervnog sistema vojske zbog godina i starosti, a imamo svega 1.500 novih pripadnika. Pitanje je koja država može to izdržati - kazao je Vučević.

Srbi na Kosovu žive u teškim uvjetima

On je u razgovoru za Radio-televiziju Srbije istaknuo kako se za Srbe na Kosovu stvaraju teški uvjeti od upada u institucije, kidnapovanja, hapšenja, pa sve do toga da se hapse zdravstveni radnici i onemogućava im se temeljna zdravstvena zaštita.

- Tu se može dodati i napad na ekonomsku sigurnost, ukidanje platnog prometa u dinarima što je Kurtijeva (Albina) poruka Srbima da nemaju šta tražiti na Kosovu - kazao je Vučević.

Na Kosovu je od danas jedina službena valuta euro čime se srbijanski dinar isključuje iz platnog prometa, što je u susjednoj Srbiji izazivalo brojne reakcije pa je i srbijanski ministar vanjskih poslova Ivica Dačić kazao da je "zabrinjavajuće" to što međunarodna zajednica poziva Kosovo da odgodi odluku o ukidanju dinara.

- Uvijek dođe do toga da međunarodna zajednica traži vrijeme o odgađanju odluka, a da ne ulaze u to jesu li one u skladu s dogovorom - kazao je Dačić te dodao kako se takvom odlukom želi potaknuti Srbe na iseljavanje.

Evropska unija u četvrtak je pozvala Prištinu da osigura više vremena za prilagodbu na novi način upotrebe novca te da pronađe rješenje u sklopu dijaloga koji Kosovo i Srbija vode pod pokroviteljstvom EU.

Promjena valute ukida dijalog

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić smatra kako takva odluka predstavlja pokušaj da se ukine dijalog Beograda i Prištine i pokušaj progona srpskog naroda s Kosova.

Platni promet Srbije u kontinuitetu je funkcionirao na Kosovu i nakon ratnih sukoba 1999. u većinski srpskim sredinama, a dinari su posredstvom Trezora Srbije u opticaju u trgovini, srpskim institucijama, ugostiteljstvu i ostalim privatnim uslužnim djelatnostima.

No, zamjenik kosovskog premijera Besnik Bislimi drži da ta odluka ima cilj kontroliranje novca u platnom prometu na Kosovu, unapređenje borbe protiv kriminalnih aktivnosti, te zaštitu potrošača i platnog sistema Kosova.