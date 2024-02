Obrajan: Kosovo je odlukom o dinaru dovelo u pitanje partnerstvo sa SAD

Pomoćnik američkog državnog sekretara za Evropu i Euroaziju Džejms Obrajan (James O'Brien) rekao je da SAD možda neće tretirati Kosovo kao partnera ako donosi odluke bez konsultacija sa Vašingtonom, nakon odluke o zabrani dinara.

- Ja ne izričem nejasne prijetnje javno. Rekao bih, ako ne budemo tretirani kao partneri, nećemo ni vladu Kosova tretirati kao partnera - rekao je Obrajan u intervjuu za Glas Amerike 13. februara.

Uredba Centralne banke Kosova (CBK) - koja propisuje da je euro jedina valuta koja se može koristiti za gotovinska plaćanja u cijeloj zemlji - stupila je na snagu 1. februara, uprkos pozivima međunarodne zajednice da se primjena odloži i uprkos protivljenju kosovskih Srba.

CBK je 12. februara saopćila da će prelazna faza implementacije njene uredbe trajati do tri mjeseca, dok je kosovski premijer Aljbin Kurti rekao da Kosovo neće odustati od odluke da zabrani dinar u gotovinskom platnom prometu, ali da poštuje zahtjeve međunarodne zajednice po ovom pitanju, prenosi Radio Slobodna Evropa.

Moderna evropska država

Obrajan je, međutim, 13. februara rekao da Kosovo treba odmah suspendovati odluku CBK-a i raditi kao "moderna evropska država" na pronalaženju rješenja za "ovaj konkretan problem".

- Ljudi moraju da znaju kako će plaćati račune. Kada sam pročitao saopćenje Centralne banke, ne piše da će biti dozvoljeno korišćenje dinara. Kaže da će se ponuditi alternativa. To je moralo da se uradi prije provedbe odluke u saradnji sa pogođenim zajednicama i sa susjedima na koje ta odluka utiče i sa Evropskom unijom (EU) i sa nama - rekao je.

On je kritikovao Vladu Kosova zbog sprovođenja odluke uprkos, kako je rekao, što su bili upozoreni na probleme "u prvih 5-10 minuta nakon što smo saznali za objavljivanje odluke".

- Ipak, Vlada je nastavila sa provedbom odluke bez upozorenja i ostavila je jedan broj građana zbunjene kako da plaćaju kruh, stanarinu i struju, koju su neki od njih tek počeli da plaćaju. Ovo nije efikasna uprava. Mi smo veoma zabrinuti, jer to pokazuje nesposobnost Vlade za služenje građanima, ali i za partnerstvo - rekao je on.

Plaćanje u eurima

Srbi su 12. februara protestovali u Sjevernoj Mitrovici zbog odluke kosovskih vlasti da zabrani korišćenje srbijanskog dinara za gotovinska plaćanja.

Srbija je oštro kritikovala uredbu CBK, tumačeći je kao cilj Vlade Kosova da deportuje Srbe.

Narodna banka Srbije godinama je slala dinare u sef u opštini Leposavić, na sjeveru Kosova, a zatim ih je transportovala međunarodna kompanija Henderson.

CBK je saopćila da je takva praksa nezakonita, jer samo ta banka može da izvozi i uvozi kovanice i novčanice na teritoriji Kosova.

Vlada Kosova saopćila je da će Srbi moći besplatno da otvore račune na kojim će moći da imaju svoj novac u dinarima, koji će potom pretvarati u eure za plaćanje.

Uspostaviti dijalog

Obrajan je rekao da postoji više načina da se riješi pitanje novca koji Srbija šalje na Kosovo, uključujući i preko Asocijacije opština sa srbijanskom većinom, koju je Kosovo pristalo da uspostavi u dijalogu sa Srbijom uz posredovanje EU.

- Asocijacija bi riješila ovaj problem jer bi se razjasnilo pitanje novca koji se šalje i svrhe u koje bi se koristio - rekao je Obrajan.

On je naveo kako postoje i drugi načini da se to pitanje razjasni, kao što su neformalne konsultacije, kao što to rade moderne države, ali da svakako nije način da se "odluke objavljuju usred noći nakon što vam najbliži partneri kažu da je to loša ideja i loše upravljanje".