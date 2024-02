U Crnoj Gori planiraju vratiti radnu nedjelju tijekom sezone

Ministarstvo ekonomskog razvoja Crne Gore pokrenulo je izmjene i dopune Zakona o unutarnjoj trgovini kojima je planirano da se ponovo uvede radna nedjelja tijekom sezone, potvrdio je za Radioteleviziju Crne Gore resorni ministar Nik Đeljošaj.

Naime, u Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini, u članu 5 dodan je novi član 35b kojim su uvedena dodatna izuzeća od zabrane obavljanja djelatnosti trgovine na veliko i trgovine na malo nedjeljom.

Kako se navodi, trgovina na veliko i trgovina na malo moći će se obavljati nedjeljom u razdoblju od 1. juna do 31. augusta i od 1. decembra do 31. januara od 7 do 15 sati ili 15 do 23 sata, a u prodajnim objektima smještenim u okviru trgovačkih centara od 10 do 18 sati.

Trgovci će biti u mogućnosti da trgovinu na veliko i/ili trgovinu na malo obavljaju samo u jednom prodajnom objektu na teritoriji pojedine (jedne) jedinice lokalne samouprave.

Također bit će u obvezi da nadležni inspekcijski organ obavijeste u kom će prodajnom objektu obavljati trgovinu, kao i u kom vremenu, najkasnije 15 dana prije početka obavljanja trgovine.

U cilju dodatne zaštite prava zaposlenih, uvedena je obveza trgovca da zaposlenom koji obavlja rad nedjeljom u skladu sa izuzecima iz člana 35a i ovog člana, omogući da kao dan tjednog odmora koristi prvu narednu subotu.