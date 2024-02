Srbija: U Beogradu svečano otvoren Međunarodni sajam turizma

Međunarodni sajam turizma, 45. po redu, otvoren je večeras na Beogradskom sajmu, u prisustvu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.

Grčka je zemlja partner pa je svečanom otvorenju prisustvovala i grčka ministrica turizma Olga Kefalogiani. Na sajmu će se do 25. februara predstaviti blizu 400 izlagača iz više od 27 zemalja. Svečanom otvaranju prisustvuju i brojni ministri iz Vlade Srbije, kao i predstavnici nižih nivoa vlasti.

Sajam vrata za posjetioce otvara sutra, a prvi put će se predstaviti Kambodža, Ekvador, Sveta Lucija i Libija. Paralelno sa ovim sajmom, odvijaće se i 19. međunarodni sajam ugostiteljske opreme “Horeka“ pod sloganom “Poslužite se“.

Turistička organizacija Srbije predstaviće se pod sloganom "Srbija. Doživi!", a pored aktivnog odmora akcenat će biti na bogatstvu različitosti, kroz promociju novih brošura pod nazivom "Uporište duhovnosti" i "Moj Dunav".

Međunarodni sajam ugostiteljske opreme "Horeka" okupiće srbijanske i inostrane kompanije koje se bave proizvodnjom, distribucijom i prodajom hotelskog i ugostiteljskog namještaja, opreme za kuhinje, restorane i barove, kao i novim trendovima poslovanja.

Radno vrijeme sajma biće od 22. do 24. februara od 10 do 19 sati, a u nedelju 25. februara od 10 do 18 sati.