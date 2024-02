Učenik ispao kroz prozor škole: Jedni tvrde da je skočio, a drugi da se okliznuo

Mirno mjestašce Ludbreg danas nešto prije podne uznemirile su sirene vozila hitne pomoći nakon što je poslat dramatični poziv u pomoć zbog pada školarca s prozora prvog sprata zgrade Osnovne škole Ludbreg, javlja Jutarnji list.

I dok se još utvrđuju sve okolnosti nesretnog slučaja, kom su svjedočile i druge osobe i koje su ostale užasnute, direktor ludbreške osnovne škole Tihomir Horvat poslao je kratko saopštenje za javnost.

Oglasio se direktor škole

- Tokom prijepodneva u Osnovnoj školi Ludbreg dogodio se nesrećan slučaj kada je učenik skočio kroz prozor s prvog sprata škole pri čemu se povrijedio. Učeniku je pružena ljekarska pomoć u Opštoj bolnici Varaždin. Škola je odmah obavijestila PU varaždinsku, osnivača škole Varaždinsku županiju, Ministarstvo nauke i obrazovanja, a pozvali smo i njihov Stručni tim za psihološke krizne intervencije. Zbog zaštite identiteta maloljetne osobe nisam u mogućnosti da dam detaljnije informacije te molim medije da vode brigu o zaštiti prava maloljetnih osoba - saopštio je direktor.

Nakon radnika Hitne pomoći u školu je stigla i policija kako bi utvrdila sve okolnosti nemilog događaja.

U toku razgovori sa svjedocima

U toku su razgovori sa svim svjedocima kako bi se rekonstruisalo kako je došlo do pada, a posljednji u nizu informativnih razgovora obavit će se s povrijeđenim dječakom, koji pohađa viši razred osnovne škole. Razgovor s njim vodit će se u prisustvu roditelja i psihologa, ali nakon što se za to stvore uslovi i kada to bude dozvoljavalo njegovo zdravstveno stanje. A prema posljednjim informacijama, kako saznaje Jutarnji, školarac je van životne opasnosti.

- Nisam vidio kad se to dogodilo, ali sam čuo da je maloljetnik slučajno pao dok je sjedio na prozoru. Okliznuo se i pao. Često djeca znaju da sjede na ivici prozora u pauzi tokom nastave ili se znaju naginjati kroz prozor kako bi dohvatili nešto što im neko odozdo baca. Uglavnom, užasnuti smo. Postavlja se pitanje odgovornosti same škole u tim slučajevima jer to su situacije kojima svjedočimo često i ljeti i zimi. Prozori se otvaraju. Škola je, uglavnom, preduzela sve mjere da se primire sva dječica koja su tome svjedočila i za to saznala - kaže za Jutarnji jedan Ludbrežanin čije dijete pohađa tu školu.