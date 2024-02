Ljubomir Filipović za "Avaz": Dejtonsko ustrojstvo BiH je "bomba" u temeljima regionalnog poretka i glavna prepreka integraciji regiona u EU

Posjeta Milorada Dodika Crnoj Gori izazvala je ogorčenje dijela crnogorske javnosti, a motivi susreta predsjednika jednog od dva bh. entiteta s predsjednikom Parlamenta susjedne države, povod za posjetu o kojoj nisu obaviješteni ni predsjednik ni Vlada Crne Gore, ostaju skriveni “između redova”.



Politički analitičar i kolumnista crnogorskog portala Cafe del Montenegro - CdM Ljubomir Filipović kaže da biznisi porodice Dodik trpe zbog američkih sankcija, pa ni u Crnoj Gori ne mogu da ostvaruju interese kakve su ostvarivali ranije.

Cilj posjete

- To je mogao biti jedan od ciljeva posjete, a druga stvar je to što je on boravio u Rusiji i Bjelorusiji i što je vrlo vjerovatno dobio nalog da nekim svojim potezom dodatno destabilizuje ionako destabilizovanu političku situaciju u regionu. Posjeta je uzburkala duhove unutar crnogorske koalicije, izazvala je pažnju, Dodika su izviždali demonstranti, a na kraju je i saopštio zbog čega je došao, da inicira sporazum o specijalnim vezama Crne Gore i RS i da promoviše ideju “srpskog sveta”. Kao što znate, do sada su idejom “srpskog sveta” ili idejom velike Srbije upravljali etnički Crnogorci, Radovan Karadžić i Slobodan Milošević, a sad je očigledno da su bosanski Srbi ti koji vode tu politiku – kaže Filipović.

Dodaje da je Dodik danas državnim organima Crne Gore pokazao gdje im je mjesto i da je to posljedica političkih promjena iz 2020.

Pritisak na Spajića

- Stvara se pritisak na premijera Milojka Spajića, koji ima ambiciju da se distancira od te politike, a vidjet ćemo koliko će moći da izdrži, imajući u vidu sve pritiske i ovo što se desilo za vikend, kada je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović izašao iz Pokreta Evropa sad. Vjerovatno po nalogu šefa iz Beograda. Očigledno je krajnji cilj destabilizacija Crne Gore, njeno zaustavljanje na evropskom putu. Dobro su bili krenuli, ispunili neke tehničke obaveze, ali vidimo da je srpski nacionalizam prijetnja koja je u temelju vladajuće većine u Crnoj Gori, s ambicijom da u jednom trenutku Crnu Goru potpuno i do kraja isporuči ideji “srpskog sveta”. S druge strane, Dodik je čovjek kojeg građani entiteta RS, nažalost, biraju za svog predstavnika. Ustav BiH, za koji smatram da je nepravedan i da je proizveo neko “frankenštajn” ustrojstvo, omogućava Miloradu Dodiku da kao mali Putin vlada svojim entitetom. Takva “bomba” u temeljima regionalnog poretka glavna je prepreka mirnoj i progresivnoj integraciji regiona u EU – ističe Filipović.