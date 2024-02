Plenković preko frizera dobio prijeteće pismo: "Ošišat ću te na nulu"

Premijer Hrvatske Andrej Plenković, preko frizerskog salona u kojem se šiša, primio je prijeteće pismo, objavio je sedmičnik Nacional u današnjem izdanju.

"E Pupovčevo suho zlato… Trebalo mi je neko vrijeme da pronađem gdje se šišaš. Doći ću i ošišati te na nulu iako bih te najradije skratio za glavu…"

Nepune dvije stranice

Dio je to prijetećeg pisma upućenog Plenkoviću, što su Nacionalu otkrila dva nezavisna izvora. Pismo je napisano na nepune dvije stranice. Uputili su ga, očito, pripadnici rigidne desnice, a potpisano je s "Hrvatski branitelj, Za Dom spremni". Poslano je na adresu salona Neno u Zagrebu, s naznakom "Za Andreja Plenkovića".

Potpisnik pisma Plenkovića napada zbog knjige Krajina 1991.-1995. te ga naziva "suhim zlatom Milorada Pupovca" i finansijerom projekata SNV-a kojima je svrha širenje platforme "srpskog sveta". Pošiljatelj Plenkoviću je među kritikama i prijetnjama spočitnuo i to da je "jeo kroasane i pio šampanjac" dok su se drugi građani borili za Hrvatsku, a u negativnom tonu spomenuo je i Plenkovićevu porodicu te ga je prozvao za izdajništvo, i to, kako tvrdi sedmičnik, na vrlo vulgaran način.

Plenković je prijeteće pismo, navodi Nacional, primio prije dvije sedmice, a o njemu su ga izvijestili iz frizerskog salona.

Plenković: Ma, ništa to. To se non-stop događa

O prijetnjama su premijera Plenkovića danas upitali novinari na presici.

'- Ma, ništa to. Ma to se non-stop događa. Ne znam tko je ovo pustio u medije. Ne bavimo se puštanjem tih tema u medije. Imam ja svoju jako dobru frizerku i super ekipu gdje ja idem već 40 godina i jako sam zadovoljan kako to uspijevaju - rekao je Plenković.

O prijetnjama da će ga ošišati na ćelavo je još rekao:

- Ma neće, to su ljudi koji imaju kreativne trenutke u raspisivanju tih prijetećih pisama. Ima tko brine o tome, nije ni prvi ni zadnji put, ima toga jako puno."