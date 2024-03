Varhelji: Jedna Dodikova posjeta ne može promijeniti orijentaciju građana Crne Gore

Evropski povjerenik za proširenje i susjedstvo Oliver Varhelji (Varhelyi) dao je intervju za crnogorski medij Vijesti tokom posjete Podgorici u kojem je govorio o napretku ove zemlje ka Evropskoj uniji, kao i tamošnjoj aktuelnoj Vladi.

Također, Varhelji se osvrnuo i na nedavnu posjetu predsjednika RS Milorada Dodika Crnoj Gori, koju je i predsjednik Crne Gore Jakov Milatović nazvao čudnom.

S Dodikom se sastao samo s predsjednikom Skupštine Crne Gore Andrijom Mandićem. Varhelji je istakao da su takve posjete “prolazne”, i da, znajući gdje se građani Crne Gore nalaze u pogledu svoje orijentacije, jedna posjeta to ne može promijeniti.



- Pa, on je jedan posjetilac, zar ne? Dakle, ako je to u vezi sa regionalnom saradnjom, vrlo dobro. Ako je u vezi s tim kako sprovesti Plan rasta i uspostaviti zajedničko regionalno tržište na osnovu pravila EU, još bolje. Ili ako se radi o Republici Srpskoj koja traži savjet kako da ubrza EU reforme u Bosni i Hercegovini, još sam sretniji. Ako se radi o nečemu drugom, onda mislim i ponavljam da, znajući gdje se građani Crne Gore nalaze u pogledu svoje orijentacije, ove su posjete samo prolazne. Odlučnost koju sam vidio je jasna i glasna, tako da ne mislim da jedna posjeta može to promijeniti - rekao je Varhelji.