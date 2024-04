Eurozastupnici u pismu prozvali 15 velikih kompanija: Prestanite finansirati proputinovske medije na Balkanu

Veliki brendovi kao što su Lidl, Coca-Cola i L'Oréal moraju se prestati reklamirati na proruskim medijima na Balkanu, poručili su zastupnici Evropskog parlamenta kompanijama u pismu, prenosi Politico.

Tih 15 brendova trebalo bi "rigorozno preispitati svoje politike oglašavanja kako bi bili sigurni da svojim sredstvima, čak i nenamjerno, ne financiraju medijske kuće poznate po širenju štetnih dezinformacija", navodi se u pismu koje su u četvrtak poslali bugarski konzervativni zastupnik u Evropskom parlamentu Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev) i 15 drugih zastupnika desnog centra, liberali, socijalisti i Zeleni.

Prozvane kompanije

Kako piše Politico, prozvane kompanije su Lidl, Delhaize Group, Procter & Gambler, Coca-Cola, A1, Yettel, Ferrero, Heineken, Mars, Mondelez, L'Oréal, GlaxoSmithKlein (GSK), Bosch, Samsung i Amazon.

Kovačev je za Politico izjavio da su "antidemokratski narativi zloćudnih sila ozbiljna prijetnja našoj demokratiji", posebno "u ovoj ključnoj izbornoj godini".

Zvaničnici EU-a i stručnjaci za (dez)informiranje upozoravali su na porast lažnih vijesti na internetu i inozemne pokušaje da utječu na glasovanje uoči parlamentarnih izbora u junu.

- Mnoge medijske organizacije koje promiču prokremaljske dezinformacije često koriste oglašavanje renomiranih tvrtki kako bi ojačale svoj kredibilitet - rekao je Kovačev, dodajući da ti brendovi nisu uvijek bili svjesni da tako "podržavaju proruske propagandne kanale".

Inicijativa za balkanske slobodne medije, nevladina organizacija sa sjedištem u Briselu koja stoji iza ovog poteza, izvijestila je 2023. da su globalni brendovi, preko agencija i tehnoloških tvrtki, trošili stotine milijuna eura na srbijanske i bugarske medije koji šire vladinu propagandu i narative koje podržava Kremlj oko invazije na Ukrajinu.

Informacijski poremećaj

TV Pink i TV Happy, dvije najpopularnije televizijske postaje u Srbiji, koje se uvelike oslanjaju na prihode od oglašavanja međunarodnih kompanija, prenijele su lažne tvrdnje da je Rusija i sama bila "dugo vremena pod agresijom" i da je "bila prisiljena" provesti "specijalnu vojnu operaciju" u Ukrajini, eufemizam koji je Moskva skovala da bi opravdala svoju agresiju.

- Oglašivači ne stavljaju sami oglase na internet, to umjesto njih rade tehnološke kompanije. Nažalost, to dovodi do informacijskog poremećaja - objasnila je Kler Aitken (Claire), izvršna direktorica američke neprofitne organizacije Check My Ads i dodala:

- Oglašivači bi zbog ovog problema trebali redovito provjeravati svoje oglase. S obzirom da je financiranje propagande i mržnje loše za sve nas, svi moramo zahtijevati transparentniji sistem oglašavanja.

Ne radi se samo o novcu, stoji u pismu zastupnika. Ugled i moć ovih robnih marki "nenamjerno ovim medijima daje legitimitet, pogoršavajući širenje i utjecaj dezinformacija."

Zastupnici u Evropskom parlamentu traže od kompanija da se priklone "istini i integritetu pažljivom preraspodjelom proračuna za oglašavanje, dalje od platformi koje kompromitiraju te temeljne vrijednosti".

Glasnogovornik GSK-a rekao je za Politico da se kompanija nije oglašavala na Balkanu.

Glasnogovornik Lidla rekao je da je već poduzeo korake "nekoliko mjeseci prije pisma" i da je "značajno smanjio" potrošnju na kanalima Pink TV i Happy TV od sredine 2023. te je prestao oglašavati na potonjem 2024. Lidl nema ugovorni odnos s bilo kojim "proruskim medijima u Bugarskoj", prenosi Politico.