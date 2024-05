Prije Jovanke, Josip Broz Tito oženio je djevojčicu iz Rusije: Treću ženu varao je sa sekretaricom, a najveću ljubav oplakivao svaki dan

Josip Broz Tito volio je žene. Ženio se četiri puta i imao najmanje toliko ljubavnica. Predsjednik Jugoslavije dobro je kotirao kod žena, smatrale su ga privlačnim muškarcem, a on je to znao iskoristiti. Mijenjao je žene kad god je htio.

Jedni tvrde da su to učinili 1939. u Zagrebu, drugi govore da ta veza nikada nije bila ozakonjena. No, ono oko čega se svi slažu jest to da je Tito, dok je bio s Hertom, imao ljubavnicu Davorjanku Paunović, kojoj tada nije bilo ni 20 godina. U isto je vrijeme s Hertom dobio sina Aleksandra Mišu Broza.

Ko je bila ljubavnica Josipa Broza Tita?

Davorjanka Paunović rođena je 1921. godine, a tokom studija na beogradskom Filozofskom fakultetu, pred rat, zabavljala se s Crnogorcem Jovom Kapičićem. Oboje su bili članovi Komunističke partije, a slovili su za najljepši par na Univerzitetu.

Oni su se tako zabavljali nekih godinu i pol, a onda je Davorjanka u ožujku 1941. od komunističke partije dobila zadatak da s Josipom Brozom Titom pođe u Zagreb. Svome dragom nije smjela ništa reći o tom putu u ona vremena, osim toga da odlazi. Na njihovu je rastanku prolila more suza.

Počeo je rat, a dvoje zaljubljenih sreli su se ponovno početkom siječnja 1942. Jovo Kapičić podnosio je Titu izvještaj o porazu odreda na čijem je čelu bio. Tada je prvi put u životu vidio Josipa Broza Tita, a kada su se otvorila vrata njegova ureda - kroz njih je prošla Davorjanka.