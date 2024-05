Vučević: "Ideja Sarajeva i Prištine neće uroditi plodom - niko nam neće nametnuti stigmu genocidnog naroda"

Miloš Vučević, novi premijer Srbije, kazao je da "ideje Sarajeva i Prištine neće uroditi plodom da se Beogradu ispostavi račun za ratnu odštetu ako Rezolucija o Srebrenici bude usvojena".

- Žao mi je što se političke kaste i u Sarajevu i u Prištini konstantno vraćaju na teme koje nas dijele, a ne žele da razgovaraju o onome što može da nas poveže. Mi ćemo i dalje braniti naše nacionalno dostojanstvo i čuvati mir - rekao je Vučević za "Večernje novosti".



Napomenuo je da je BiH država tri konstitutivna naroda i da njen integritet Srbija poštuje, te da će Sarajevo uvijek imati sagovornika u Beogradu, pod uslovom da želi raditi na jačanju dejtonske BiH, gdje će se poštovati slovo, a ne proizvoljni duh.

- Niko nam ne može zabraniti da volimo RS. Niko nam neće nametnuti krivicu ni stigmu genocidnog naroda. Nikada više Drina neće biti rijeka na kojoj je uspostavljen embargo Srba protiv Srba - rekao je premijer Srbije.



Ponovio je da će Srbija pomagati RS kao niko drugi, svidjelo se to nekome ili ne.

On je dodao da Srbija razvija sopstvenu namjensku industriju i da će kupovati oružje i oruđe gdje god to može i kada god joj je to potrebno kako bi unaprijedila svoje odbrambene kapacitete, kao i da vodi suverenu i nezavisnu politiku, jača čelično prijateljstvo sa Kinom i da ne uvodi i neće uvesti sankcije Rusiji.