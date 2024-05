Spajić: Crna Gora će glasati za rezoluciju o Srebrenici

Premijer Crne Gore Milojko Spajić je kazao na sjednici Skupštine da će Crna Gora glasati za sve rezolucije koje osuđuju genocide i zločine na prostoru bivše Jugoslavije, pišu Vijesti.me.

Osuđivali genocid

- Upravo ovu rezoluciju koju imamo ispred nas - Srebrenicu. Nikakav problem to nije. Glasat ćemo za, rekli smo više puta. Ja sam javno govorio o tome, osuđivali smo genocid. Nemamo problem da to uradimo. Vlada će o tome raspravljati, ali mislim da je to suvišno spominjati jer smo se sporazumno obavezali da vodimo proevropsku politiku - kazao je Spajić.

Lider Bošnjačke stranke Ervin Ibrahimović pitao je Spajića hoće li Crna Gora na zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija (UN) podržati rezoluciju UN-a o genocidu u Srebrenici koju su inicirale Njemačka i Ruanda.

Ibrahimović je rekao da su rezoluciju do sada kosponzorisali neki od ključnih crnogorskih međunarodnih partnera, među kojima su SAD, Francuska, Turska, Velika Britanija, Luksemburg, Austrija, Švedska, Italija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Albanija, Slovenija i Sjeverna Makedonija.

Ista strana

Ibrahimović smatra da bi Crna Gora glasanjem za rezoluciju još jednom stala na istu stranu sa državama razvijene demokratije i poštovanja prava i potvrdila da suštinski, a ne deklarativno, pripada dijelu civilizivanog svijeta čiji dio želi da bude vrijednosno, suštinski i formalno.

- Ja vjerujem da možete državnički da se nosite sa svim izazovima koji su pred ovom Vladom.Vjerujem da možete da uvedete ovu državu u EU, ali imate izazov - rezoluciju koju su podnijeli evropski partneri. Da li vi možete odgovoriti ovako važnom izazov - rekao je Ibrahimović.

Istakao je da se u tekstu rezolucije nigdje ne spominje da je jedan narod genocidan.

Spajić je odgovorio da su on i svi ljudi iz PES-a oduvijek bili prozapadno orjentirani.

- Što su iz DPS-do 2014. imali proprusku a od tada proveropsku, čestitam na promjeni. Ali oni su prihvatili moju politiku. Vi ste 25 godina vodili prorusku politiku, a onda pet godina proevropsku - kazao je.

Civilizacijska potreba

Ibrahimović je izjavio da je shvatio da će Vlada podržati rezoluciju.

- Drago mi je da javnost to čuje, ali volio bih da svi predstavnici vlade shvate da nam je mjesto sa zemljama koje su kosponzori ove rezolucije. To je civilizacijska potreba ovoga društva - rekao je.

Spajić je rekao da ne prihvata tezu da je Crna Gora lošija od bilo koga.

- Mi smo jednaki sa Francuzima, Nijemcima, Amerikancima, Austrijancima, uvijek. Mi nismo tikva bez korijena, naš korijen je veliki. Mi smo Evropa opet, Crna Gora se vraća svojim korijenima. Mi treba da budemo lideri u Evropi - kazao je Spajić.

Istakao je da mnogi nisu pročitali rezoluciju, navodeći da amandmani na rezoluciju govore da nijedan narod nije genocidan.

- Svi naši partneri su ih podržali. Jesmo li čuli reakciju BIH? Ubijeđen sam da su amandmani odlični i da će da pokažu pravu namjeru. Treba čitav region smiriti. Vidimo da će i Jasenovac biti u proceduri. Mi smo za - rekao je Spajić.

Amandmani će, kako je rekao, dati sigurnost da niko nema ništa protiv srpskog naroda.