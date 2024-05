Od danas na Kosovu euro je jedino sredstvo plaćanja

Nakon isteka razdoblja od tri mjeseca koji je Vlada Kosova odredila za "prelazno", euro je od ovog ponedjeljka jedino zvanično sredstvo gotovinskog plaćanja na Kosovu, pa oni koji ne budu poštovali ovu odluku mogu očekivati kazne.

Trgovci i ugostitelji u općini Gračanica obustavili su platni promet u dinarima.

- Od danas smo prestali da primamo dinare. Upoznati smo sa situacijom da je to zabranjeno na Kosovu i vodimo se time. Mislim da to i nije neki problem, jer građani svakako plaće i mirovine podižu u Srbiji, to konvertuju u eure i troše ovdje. Za nas također nije neki problem, naplaćujemo u eurima - kazao je jedan od radnika u ugostiteljstvu Marko Rajković, prenosi Beta.

Prosvjetna radnica iz Gračanice Ljiljana Đorić je istakla da će se građani koji su u radnom odnosu, a primaju plaću iz proračuna Republike Srbije snaći i da uredba Centralne banke Kosova (CBK) predstavlja najveći problem starima i bolesnima koji po zarađeni novac idu u središnju Srbiju.