Vesna Medenica u razgovoru s nekadašnjom funkcionerkom Ministarstva pravde: "Ostat će samo papir da je EU postojala"

Nekadašnja predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica, poručivala je krajem 2019. godine da je nije briga za Evropsku uniju, jer će od nje ostati samo pisani dokumenti da je postojala.

To je činila tokom dopisivanja s Marijanom Laković Drašković, koja je u to vrijeme bila Generalna direktorica Direktorata za organizaciju pravosuđa, krivično zakonodavstvo i nadzor Ministarstva pravde, pišu Vijesti.me.

Medenica je tu poruku poslala 14. decembra 2019. godine, i to nakon što je tadašnja funkcionerka Ministarstva pravde proslijedila link teksta "Uljarević: Za EK sporna dodjela stanova sudijama, partijsko zauzimanje RTCG-a...", objavljenog na portalu Vijesti.

Nakon što je poslala link, Laković Drašković šalje još jednu poruku:

- Pored kancelarije za EU integracije i Misije CG iz Brisela, Daliborka (Uljarević prim. aut.) prva u rukama ima Non paper EK... To je ono o čemu sam Vam pričala, a glavni pregovarač je do prije 3 dana bio u Briselu.. Uh.”

Nakon toga Medenica joj odgovara: "Šta nas boli briga za Evropsku uniju, od nje će ostati samo pisani dokumenti da je nekad postojala."

Istog dana poslala joj je još jedan link do objavljenog teksta, a potom i poruku:

- Prvo i najbitnije da si divno izgledala i stajling za 10. Priča jasna i samouvjerenost vidljiva.

Bivša funkcionerka MP godinama je, redovno, bila na liniji sa sada optuženom Medenicom.



Među porukama izuzetim iz Medeničinog telefona nakon hapšenja su i one kojima je Laković Drašković obavještava da su krenuli u postupak izmjene Zakona o upravnom sporu, komentari na račun pojedinih sudija, tužilaca, Nezavisnog dnevnika Vijesti..., ali i sutkinjine kojima od Laković Drašković traži uslugu.

- Bila sam na Zlatibor sa onim ludakom od pomoćnika ministra Srbije... Napisao je uputstvo za međunarodne eksperte i poslao mi ga.. Veli sve ih treba ćerati - napisala joj je Laković Drašković 25. decembra 2018. godine.

“Budala bila i ostala”, komentariše Medenica tog funkcionera tadašnje Vlade Srbije.



“Licemjer”

Krajem naredne godine Medenica je nju obavijestila da su izvjesna osoba koju naziva “Mrčela” i ona panelisti na nekom događaju, na što joj sagovornika odgovara: “Vrh..️.. Kako se sve poklopi.. Samo je vrijeme za sve potrebno️”.

Po završetku tog događaja, 18. decembra 2019. Medenica se pohvalila:

- Manji o makova zrna. A ja mudro ćutim. Prije nego što je počeo izlaganje, posvetio je našem dugogodišnjem poznanstvu i dijeljenju istih vrijednosti. Ha ha ha.

“Kakav licemjer... ali neka️”, odgovara joj Laković Drašković.

Ta bivša generalna direktorka MP, sada advokatica, sa broja koji i danas koristi, u februaru 2020. godine komentarisala je skup Nevladine organizacije Centar za monitoring i istraživanje (CEMI):

- Omrči Svetlana sud na ovom skupu CEMI. Boris preblijedio.



“To je povodom sporazuma, zasta i ja dijelim njeno mišljenje, jer sporazumi su počeli kreirati sudsku praksu, što ne bi smjelo”, objašnjava joj Medenica.

Laković Drašković konstatuje da je to tačno, ali da je izvjesna Svetlana bila pregruba: “Napadala sudije”.

“Kao ona”, odgovara kratko Medenica, ali njena sagovornica ne odustaje od zamjerki:

“Nije dobro za javnost... Puno je medija”, piše joj i predlaže da se vide zbog nečega.

Iz poruka proizilazi da su sastanak dogovorili za dan kasnije, a tri dana poslije tog Laković Drašković šalje poruku:

“Neka vam poslije kaže ime sudije.. Ko zna što je to bilo”...