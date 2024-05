Rimski sistem za prečišćavanje vode pronađen u Beogradu na gradilištu kod Skupštine Srbije

Konačno se čuju mašine na gradilištu kod Skupštine. Mjesecima je tu samo stajala razrovana zemlja. Radove na parkingu zaustavili su arheolozi zbog nalazišta koje se ukazalo još prošlog ljeta.



Kreće gradnja

Na gradilištu pored Skupštine Srbije postavljaju se prvi šipovi. Javna podzemna garaža na uglu Vlajkovićeve i Kosovske imat će 284 mjesta za parkiranje.

- Ovdje imamo četiri nivoa garaže, tako da je to dosta velika visina, odnosno dubina koju treba obezbijediti da prosto ne upadne zemlja unutar tog prostora i kreće gradnja jedne po jedne ploče - kaže Marko Stojčić, urbanista.

Prošle godine na ovom mjestu pronađeno je vrijedno arheološko nalazište. Tokom šest mjeseci petnaestak arheologa otkrilo je ostatke antičkog Singidunuma i rimskih grobova, ali i nešto što ih je posebno iznenadilo.

- Nismo očekivali da ćemo naći na ovom prostoru, tu su ostaci tog rimskog vodovoda koji smo pronašli. On je odlično očuvan u dužini od gotovo 70 metara. To je jedna ozidana cijev, kamena, obložena hidroizolacionim malterom i jedan, da kažem, slično nešto današnjem šahtu, ali to je neki sistem koji je služio za prečišćavanje vode.

Ovdje je dosta jasno da je bio vodovod, s tim što voda nije bila voda za piće nego tehnička voda koja je služila za pokretanje nekih mašina - rekao je arheolog Milorad Ignjatović.

Sve što je pronađeno na arheološkom nalazištu kod Skupštine trenutno se nalazi u deopoima Muzeja grada. Neki predmeti postat će dio njegove stalne postavke, a neki će biti izloženi u parku iznad javne garaže.

Bit će formiran arheološki park

- Riječ je o pokretnim nalazima i i dislociranim dijelovima rimskog vodovoda i antičih grobnica. Što se tiče dijelova rimskog vodovoda koji je dislociran iz antičkih grobnica, oni će nakon konverzacije i pripreme biti vraćeni nakon izgradnje garaže u Vlajkovićevoj, odnosno bit će formiran arheološki park na prostoru gdje se nalazi garaža - izjavio je viši konzervator u Muzeju grada Beograda.

- Imat ćemo moderniji park, mi ga nazivamo Rimski park, upravo zbog ovih arheoloških ostataka koji će se naći na površini. Gledat ćemo i da te dječije sprave budu isprojektovane, izvedene u tom duhu - dodaje Stojčić.

Trebalo bi da radovi budu završeni do kraja sljedeće godine, prenosi "Kurir" pisanje RTS-a.