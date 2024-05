Knežević: Teško možemo nastaviti da podržavamo Vladu ako Crna Gora glasa za rezoluciju o Srebrenici

Milan Knežević, predsjednik Demokratske narodne partije i jedan od lidera koalicije "Za budućnost Crne Gore", izjavio je da je jučer saopćio crnogorskom premijeru Milojku Spajiću kako teško mogu podržavati njegovu Vladu, ukoliko Crna Gora podrži rezoluciju o genocidu u Srebrenici.

Knežević je kazao kako su "amandmani Crne Gore na prijedlog dok dokumenta neka vrsta čaja od nane".

"Ozbiljna vrsta nestabilnosti"

- Ta priča o amandmanima djeluje u potpunosti neubjedljivo i vjerujem da je svakom u Crnoj Gori jasno da će Crna Gora kao država ući u ozbiljnu vrstu nestabilnosti. Nisam siguran da premijer Spajić neće sagledati sve ovo što smo mu jučer saopštili, pošto smo imali jedan razgovor sa njim.

Očekujem da do glasanja te rezolucije ipak dođe do nekih pomjeranja, pošto smo jučer imali razgovor sa premijerom Spajićem. Nadam se da se možda nećemo obrukati kao država i da ćemo drugačije glasati nego kao što je to saopćio premijer Spajić - kazao je Knežević za Kurir.



Dva amandmana

Knežević je ponovio svoju tvrdnju kako je "cilj rezolucije Srbe proglasiti genocidnim narodom".

Podsjetimo, premijer Spajić je rekao da će Crna Gora glasati za rezoluciju o Srebrenici, a tamošnja Vlada je podnijela dva amandmana na prijedlog tog dokumenta o kojem će se glasati na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija.