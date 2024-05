Tijelo Svetlane Dragijević ide na obdukciju: Nije poznato mjesto ukopa

Porodicu Dragijevića je u posljednje vrijeme obilježilo ubistvo malene Danke Ilić, smrt Dalibora Dragijevića, pritvor osumnjičenog Dejana Dragijevića, kao i njegovog oca Radoslava, a sada je preminula i Svetlana Dragijević, piše Telegraf.rs.



Povlašteni svjedok

Kako je govorila posljednjih dana, život joj se pretvorio u pakao. Jednog sina je sahranila, drugog Dejana koji je srčani bolesnik i u zatvoru ko zna da li bi uopće vidjela, suprug Rade u pritvoru. Kako je navela, nadala se njegovom puštanju do 29. maja, kada mu ističe pritvor.

Vezano za monstruozno ubistvo male Danke Ilić, za koje se sumnjiči njen sin Dejan, posljednji put je saslušana u VJT u Zaječaru u aprilu u prisustvu tadašnjeg advokata Nebojše Živanovića. Budući da je bila bolesna i da se izjasnila da ništa nije znala vezano za slučaj, od tužioca je dobila status povlaštenog svjedoka i mogućnost da ne svjedoči.

Do posljednjeg trenutka ova žena je živjela u ubjeđenju , da i uprkos priznanju sina Dejana da je on počinio ubistvo djevojčice, nije vjerovala u to, već je govorila da njeni sin i suprug nemaju veze sa tim, nego da je Dejan priznao zločin pod pritiskom.

Drugi advokat

U međuvremenu, na zahtjev Radoslava Dragijevića , oca osumnjičenog za ubistvo male Danke Ilić u Banjskom Polju koji je pomogao da se tijelo djeteta premesti na drugu lokaciju, na sopstveni zahtjev je zatražio da se advokat Nebojša Živanović zamjeni i po službenoj dužnosti da mu se odredi novi pravni zastupnik. Miljko Jovanović, advokat iz Zaječara je dobio tu dužnost.

Međutim, Živanović je ostao i dalje u kontaktu sa Svetlanom Dragijević, koja nije bila za tu odluku svog supruga. Zašto je to Radoslav učinio, da li je ponestalo novca za plaćanje advokatskih troškova ili je drugi razlog za sada još nije poznato.

- Čuo sam se sa Svetlanom prije dva dana. Povremeno sam je zvao da čujem kako je, kako se osjeća, budući da je jako bolesna i da je ranije stalno govorila da ne može više da izdrži . U kakvom je stanju bila, ovo je bilo donekle i za očekivati . Slučaj sam predao kolegi koji također ima dosta staža i iskustva u ovom poslu i više se nisam bavio istim ali sam ipak zatečen viješću o smrti - napominje advokat Živanović i nastavlja.

- Smatram da bi Radoslav trebalo da bude pušten nakon isteka produženog pritvora, jer se ovakav slučaj saučesništva, pomaganje sinu ili nekom od najbližih srodnika po važećem Krivičnom zakoniku ne može okarakterizirati kao krivično djelo , niti se očekuje da bude nešto više kažnjen. Advokati branioci se uvijek trude bez obzira na težinu i specifičnost krivičnog djela, da kazna bude ukoliko je moguće što manja - napominje nekadašnji branilac Svetlane i Radoslava Dragijevića, advokat Nebojša Živanović.

Tijelo još nije pronađeno

Podsjećamo, ubistvo male Danke Ilić u Banjskom Polju dogodilo se 26. marta , kada su je službenim kolima u pripitom stanju udarili, a potom ugušili radnici JP,,Vodovod,,u Boru, Srđan Janković i Dejan Dragijević. Tijelo djeteta su odnijeli i zakopali na divlju deponiju na Starobanjskom putu i nakon dva dana, Dejan Dragijević zajedno sa pokojnim bratom Daliborom, koji je nakon hapšenja od posljedica srčanog udara preminuo u Policijskoj upravi u Boru i ocem Radoslavom, premjestili na drugu lokaciju za koju se ni dan danas nije saznalo .

Tijelo male djevojčice Danke Ilić (2) ni nakon dva i po mjeseca još nije nađeno.

Tijelo Svetlane Dragijević preuzelo je jedno Borsko pogrebno preduzeće, gdje će se nakon obavljene obdukcije odnijeti, da li u porodičnu kuću u Zlotu ili na seosko groblje još nije poznato.