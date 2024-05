Plenković nakon izglasavanja vlade: Milanović je teško poražen

Andrej Plenković je jučer dobio treći mandat na poziciji premijera Hrvatske.

Nakon što je izglasana nova Vlada Hrvatske on se zahvalio svima u Hrvatskom saboru koji su mu ukazali povjerenje.

- Čestitam svim kolegicama i kolegama koji su dobili ovo povjerenje Hrvatskog sabora. Nakon polaganja zakletve i usvajanja programa nastojat ćemo, kao što smo to činili proteklih 8 godina, predano raditi u interesu hrvatskog naroda, svih naših sagrađana, naše privrede, povezanosti domovinske i iseljene Hrvatske i realizirati program na osnovu kojeg smo dobili i povjerenje hrvatskih birača. Na kraju se sve dogodilo upravo onako kako smo i predviđali i očekivali - rekao je.

Zahvalio se i Domovinskom pokretu, ali i strankama koje su zajedno sa HDZ-om bili na izbornim listama, a to su HSLS, HNS, HPS, HSU te Marijani Petir.

- Zahvaljujem i predstavnicima, zastupnicima nacionalnih manjina koji su danas glasali za povjerenje ovoj vladi. Mi ćemo, kao što smo to činili proteklih godina, opravdati to povjerenje svojim radom. Puno smo uložili u vremenima velike krize rada, energije i truda. Nastavili smo s čuvanjem socijalne pravde, istovremeno ostvarujući strateške ciljeve koje smo sami zacrtali. Kao što sam rekao danas u ovom govoru, iza naša dva mandata ostalo je nekoliko velikih strateških postignuća koja su Hrvatsku doista učinila boljom - rekao je.

Podsjetio je i na ulazak u šengenski prostor, eurozonu i Evropski stabilizacijski mehanizam.

- To su zasigurno i Pelješki most, to je LNG terminal, to su i Rafalei koji čuvaju Hrvatsku - i kopno, i nebo, i more. To su veće plaće. I kada bih sad gledao iz svog ugla što je bilo najvažnije, mislim da smo pokazali koliko je snažna, nezaobilazna, jedinstvena uloga države u krizama. Niko drugi to ne bi mogao napraviti. Tu smo zaista pokazali kako se mehanizmima koji su nam raspoloživi uz političku volju širi evropski okvir i, naravno, jaču fiskalnu politiku i ekonomski rast. Uspjeli smo osigurati da se nalazimo danas u poziciji da nam je predviđen ekonomski rast. Sve to obavezuje. Činit ćemo sve što možemo. Lično, drago mi je da smo došli i do ove faze, ali to obavezuje za daljnji rad - naveo je.

Primopredaja pojedinih ministarstava

Istakao je da će prva sjednica Vlade biti u ponedjeljak, ali i primopredaja pojedinih ministarstava.

- Znate da donosimo odluku o limitiranju cijena goriva. Imamo i nekoliko tačaka o kojima je danas govorio predsjednik Hrvatskog sabora. Riječ je o izvještajima koji su već dobili pozitivna mišljenja, moramo ih usaglasiti s mišljenjima nove vlade i poslati ih u Hrvatski sabor. Što se tiče primopredaje, novih četvero ministara će to napraviti u najskorijem roku. To će pričekati iza vikenda. Ništa se dramatično neće dogoditi do ponedjeljka - kaže Plenković.

Na upit je li mu žao što SDSS više nije dio vladajuće većine, s obzirom na to da ih je hvalio kao korektne i lojalne partnere u prošla dva mandata, kazao je da su "okolnosti bile takve".



Napomenuo je i da je Milorad Pupovac glasao suzdržano za vladu, dok dvije kolegice iz SDSS-a nisu bile na glasanju.

- Razumljivo je da je bio suzdržan s obzirom na to da su do sada bili u parlamentarnoj većini, a sada to više nisu - kazao je, ocijenivši to vrlo korektnom i očekivanom porukom.

- Mi smo vjerovatno jedini koji se nismo ukopali u rovove i da s nekim nećemo razgovarati - napomenuo je, uvjeren da imaju razumijevanje šireg kruga zastupnika za smjer kojim će voditi državu.

- Nastojat ćemo raditi na dobrobit svih, bez obzira na to tko je danas bio za, a tko protiv na glasanju - poručio je.

Plenković je rekao da će pokušati uspostaviti dijalog s opozicionim čelnicima.



- Puno je iskustva nakon 8 godina vođenja hrvatske vlade u ovakvim okolnostima. Ja ću zaista pokušati napraviti iskorake da u ovom trećem mandatu, kad već nismo uspjeli u drugom, ipak uspostavimo pristojan dijalog i s čelnicima opozicije. To je ono što sam kazao danas, to ćemo pokušati i učiniti. Prateći raspravu, da li će se opozicija odazvati, koliko sam ja danas procijenio, mislim da ovoga puta hoće. Mislim da bi to bilo dobro kad već imamo strukturiran dijalog unutar parlamentarne većine, strukturiran dijalog s našim socijalnim partnerima, poslodavcima i sindikatima, strukturiran dijalog sa županijama, gradovima, općinama, praktički svim akterima u društvu. Malo je čudno da jedino s opozicijom u saboru nemamo, a mislim da i to možemo učiniti. Pored svega ovoga što se stvara na nivou funkcioniranja sabora, nekada postoje neke teme za koje je dobro da se kontaktiramo - naglasio je.

Smanjenje tenzija

Smatra da ako će to donijeti iskorak, da bi to trebalo biti dobro, pogotovo da se smanje tenzije nakon izrazito agresivne kampanje i polarizacije društva.

- To je na neki način možda i uobičajeno, jer politika je takav posao u kojem treba malo i sukoba i konflikta i u konačnici i polemika, ali ne treba se prelaziti granica. Vidjet ćemo kako će biti. Današnja rasprava mi je još nedovoljno indikativna - rekao je Plenković.

Plenković je rekao da predsjedniku Zoranu Milanoviću ne može oprostiti kršenje Ustava.



- Ne bih ja išao po mandat bez 76 popisa najmanje niti bi ga vjerovatno bilo kome, ne samo meni, Milanović dao. Tu su stvari jasne. Ja sam do sada dva puta išao na isti način, sad smo išli ponovno s istom metodologijom i tu je stvar jasna. Da nismo došli u trenutak da imamo 76 potpisa, ne bismo ni tražili sastanak. Kad smo ih skupili, onda smo sastanak tražili i stvar se riješila odmah. A što se tiče ovog općeg procesa koji ja nazivam - ne samo ja nego i svako ko ima dvije čiste - a to je da je kršio Ustav na način koji ne može ostati bez posljedica. Dakle, nećemo se sad praviti nevješti kao da je to bilo prije 150 godina, da je negdje u nekoj arhivi i niko to ne zna.

To je bilo praktički jučer, dogodilo se nešto gdje nam je proces izbora za Hrvatski sabor bio na rubu regularnosti. On je potpuno izašao iz svoje pozicije, uključio se aktivno u kampanju jedne stranke i sa svojim političkim partnerima aktivno napadao druge političke stranke, tj. nas kao vladu i one koji su dobili izbore, i figurirao kao njihov neformalni kandidat za premijera. Dakle, on je u političkom smislu teško poražen. Ako je već to napravio, onda je normalno da snosi političke posljedice tako teškoga poraza, a rekao bih da će tako biti i u samom SDP-u. Dakle, od današnjeg dana su bitni interni procesi onih koji su izborili izbore, ali ne onih koji su izgubili izbore - rekao je premijer Hrvatske.