Zatvorena birališta u Srbiji: Evo kad se očekuju prvi rezultati

U Srbiji su zatvorena birališta, a prvi rezultati se očekuju već nakon prvog sata od zatvaranja biračkih mjesta.

Kako je Cesid najavio, ova organizacija i Ipsos Srbija prve rezultate izbora očekuju poslije 21 sat. Prvi rezultati bit će objavljeni iz Beograda, Novog Sada i Niša i to sat i po po zatvaranju glasanja.



U Beogradu je do 19 sati glasalo 42,2 posto birača, što je manje nego na izborima u decembru kada je izlaznost do 19 sati bila 54,1 posto, saopćio je danas Cesid.

Prema procjenama Cesida i Ipsosa, u Novom Sadu je, prema procjenama, do 19 sati glasalo 46,3 posto birača, dok je u decembru glasalo 54,7. U Nišu je danas do 19 sati 44,4 postobirača, a u decembru je do 19 sati glasalo 54,9 posto birača.