Ovo su preliminarni rezultati u Beogradu: Vučićeva lista na preko 50%

Danas su održani izbori u Srbiji. Izašli su prvi preliminarni rezultati za Beograd.
Rezultati su sljedeći:
1.ALEKSANDAR VUČIĆ - BEOGRAD SUTRA 53%
2.DR SAVO MANOJLOVIĆ - I JA SAM BEOGRAD - KRENI-PROMIJENI 17%
3.BIRAMO BEOGRAD - DOBRICA VESELINOVIĆ - MILOŠ PAVLOVIĆ 12.6%
4.MI SNAGA NARODA, PROF. DR BRANIMIR NESTOROVIĆ 8.2%
5.GRUPA GRAĐANA-ZA ZELENI BEOGRAD-KAD AKO NE SAD-DR DEJAN ŽUJOVIĆ 1.3%
6.RUSKA STRANKA-SRBI I RUSI BRAĆA ZAUVIJEK! 1.2%
7.SAŠA RADULOVIĆ - DOSTA JE BILO (DJB) - RJEŠENjE ZA PROMHENU 0.9%
8.MI - GLAS IZ NARODA 0.9%
9.1 OD 5 MILIONA - BEOGRADSKI FRONT - RITAM GRADA, DUŠAN TEODOSIJEVIĆ GRADONAČELNIK 0.9%
10.GRUPA GRAĐANA: ĆALE OVO JE ZA TEBE - PETAR ĐURIĆ 0.8%
11.NARODNA LISTA - KLjUČ ZA POBJEDU 0.6%
12.UNIJA ROMA SRBIJE- ZA BEOGRAD 0.4%
13.BEOGRAD NAŠ GRAD - VASILIOS PROVELEGGIOS - MARIJANA IVOVIĆ VUKOTIĆ - DR. FERID BULIĆ - KOALICIJA SNAGA JASMINKO HADžISALIHOVIĆ ...
0.3%
14.BEOGRAD JE SVET(A) - STRANKA PRAVDE I POMIRENjA - USAME ZUKORLIĆ / BEOGRAD JE SVET(A) - STRANKA PRAVDE I POMIRENJA - USAME ...
0.1%