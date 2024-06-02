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IZBORI U SRBIJI

Ovo su preliminarni rezultati u Beogradu: Vučićeva lista na preko 50%

Lista Aleksandra Vučića prema prvim preliminarnim rezultatima ima 53% glasova

RTS

D. H.

prije 3 sata 14 minuta

Danas su održani izbori u Srbiji. Izašli su prvi preliminarni rezultati za Beograd.

Rezultati su sljedeći:


1.ALEKSANDAR VUČIĆ - BEOGRAD SUTRA 53%

2.DR SAVO MANOJLOVIĆ - I JA SAM BEOGRAD - KRENI-PROMIJENI 17%

3.BIRAMO BEOGRAD - DOBRICA VESELINOVIĆ - MILOŠ PAVLOVIĆ 12.6%

4.MI SNAGA NARODA, PROF. DR BRANIMIR NESTOROVIĆ 8.2%

5.GRUPA GRAĐANA-ZA ZELENI BEOGRAD-KAD AKO NE SAD-DR DEJAN ŽUJOVIĆ 1.3%

6.RUSKA STRANKA-SRBI I RUSI BRAĆA ZAUVIJEK! 1.2%

7.SAŠA RADULOVIĆ - DOSTA JE BILO (DJB) - RJEŠENjE ZA PROMHENU 0.9%

8.MI - GLAS IZ NARODA 0.9%

9.1 OD 5 MILIONA - BEOGRADSKI FRONT - RITAM GRADA, DUŠAN TEODOSIJEVIĆ GRADONAČELNIK 0.9%

10.GRUPA GRAĐANA: ĆALE OVO JE ZA TEBE - PETAR ĐURIĆ 0.8%

11.NARODNA LISTA - KLjUČ ZA POBJEDU 0.6%

12.UNIJA ROMA SRBIJE- ZA BEOGRAD 0.4%

13.BEOGRAD NAŠ GRAD - VASILIOS PROVELEGGIOS - MARIJANA IVOVIĆ VUKOTIĆ - DR. FERID BULIĆ - KOALICIJA SNAGA JASMINKO HADžISALIHOVIĆ ...

0.3%

14.BEOGRAD JE SVET(A) - STRANKA PRAVDE I POMIRENjA - USAME ZUKORLIĆ / BEOGRAD JE SVET(A) - STRANKA PRAVDE I POMIRENJA - USAME ...

0.1%

# SRBIJA
# ALEKSANDAR VUČIĆ
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